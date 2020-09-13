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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/moskva-1577170254.html
Москвичи, чьи голоса аннулировали из-за ошибки, проголосуют повторно
Избиратели в Москве, чьи голоса аннулировали из-за нарушения процедуры членами УИК при организации голосования на дому, проголосуют повторно, сообщил... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T15:46
2020-09-13T15:46
единый день голосования — 2020
мосгоризбирком
алексей венедиктов (журналист)
москва
бабушкинский район
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Избиратели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, чьи голоса аннулировали из-за нарушения процедуры членами УИК при организации голосования на дому, проголосуют повторно, сообщил <a href="http://ria.ru/organization_Mosgorizbirkom/" target="_blank" data-auto="true">Мосгоризбирком</a>.Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> сообщил, что бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в <a href="http://ria.ru/location_Babushkinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бабушкинском районе</a> Москвы аннулированы. В МГИК пояснили, что члены УИК при проведении голосования на дому не имели при себе выписки из реестра и актов передачи бюллетеней."Избиратели, которые проголосовали на дому и чьи голоса были аннулированы, оказались таким образом лишены избирательного права. Основания для отказа в предоставлении им права на участие в выборах не имеется. Поэтому на основании имеющихся заявлений и составлении всех необходимых документов (выписка из реестра, акт передачи бюллетеней) члены УИК приняли решение провести голосование вне помещения для голосования и предоставить этим избирателям возможность реализовать свое активное избирательное право. Нарушение процедуры, допущенное некоторыми членами комиссии, не должно ограничивать законные права избирателей", - говорится в сообщении МГИК в Telegram-канале.
https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html
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москва
бабушкинский район
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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мосгоризбирком, алексей венедиктов (журналист), москва, бабушкинский район, политика

Москвичи, чьи голоса аннулировали из-за ошибки, проголосуют повторно

15:46 13.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИзбиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке в Москве
Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Избиратели в Москве, чьи голоса аннулировали из-за нарушения процедуры членами УИК при организации голосования на дому, проголосуют повторно, сообщил Мосгоризбирком.
Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов сообщил, что бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в Бабушкинском районе Москвы аннулированы. В МГИК пояснили, что члены УИК при проведении голосования на дому не имели при себе выписки из реестра и актов передачи бюллетеней.
"Избиратели, которые проголосовали на дому и чьи голоса были аннулированы, оказались таким образом лишены избирательного права. Основания для отказа в предоставлении им права на участие в выборах не имеется. Поэтому на основании имеющихся заявлений и составлении всех необходимых документов (выписка из реестра, акт передачи бюллетеней) члены УИК приняли решение провести голосование вне помещения для голосования и предоставить этим избирателям возможность реализовать свое активное избирательное право. Нарушение процедуры, допущенное некоторыми членами комиссии, не должно ограничивать законные права избирателей", - говорится в сообщении МГИК в Telegram-канале.
Мужчина голосует в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 12:55Единый день голосования — 2020
В Подольске аннулировали около ста бюллетеней из-за возможных нарушений
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Единый день голосования — 2020МосгоризбиркомАлексей Венедиктов (журналист)МоскваБабушкинский районПолитика
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