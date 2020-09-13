https://ria.ru/20200913/moskva-1577168387.html

Мосгоризбирком опроверг сообщение о нарушении на УИК в Марьино

Мосгоризбирком (МГИК) опроверг сообщение о недопуске члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в комнату со списками избирателей и актами на... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:59

2020-09-13T14:59

2020-09-13T14:59

единый день голосования — 2020

мосгоризбирком

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Мосгоризбирком (МГИК) опроверг сообщение о недопуске члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в комнату со списками избирателей и актами на избирательном участке в Марьино, сообщает МГИК в <a href="https://t.me/mosizbirkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Ранее в социальной сети Twitter появилось сообщение, что члены УИК 1474 района Марьино препятствуют входу членам УИК от кандидатов в помещение со списками избирателей и актами и запрещают вести видеосъемку. К сообщению прилагается видеоролик."Команда МГИК проверила данное сообщение ... у наблюдателей есть свободный доступ в помещения, где проводятся голосование, подсчет голосов и составление протокола участковой комиссии об итогах голосования. Комната на видеозаписи к указанным выше помещениям не относится. Там формируют отчетные документы участковой комиссии, в которых содержатся персональные данные. Поэтому наблюдателей попросили не вести видеосъемку в данном помещении. При этом наблюдатели, в том числе автор обращения, беспрепятственно оставили там свои личные вещи", - говорится в сообщении.Отмечается, что члены УИК с правом совещательного голоса были ознакомлены с документами комиссии, находящимися в данной комнате.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577166649.html

https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосгоризбирком, политика