https://ria.ru/20200913/moskva-1577168387.html
Мосгоризбирком опроверг сообщение о нарушении на УИК в Марьино
Мосгоризбирком (МГИК) опроверг сообщение о недопуске члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в комнату со списками избирателей и актами на... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:59
2020-09-13T14:59
2020-09-13T14:59
единый день голосования — 2020
мосгоризбирком
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Мосгоризбирком (МГИК) опроверг сообщение о недопуске члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в комнату со списками избирателей и актами на избирательном участке в Марьино, сообщает МГИК в <a href="https://t.me/mosizbirkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Ранее в социальной сети Twitter появилось сообщение, что члены УИК 1474 района Марьино препятствуют входу членам УИК от кандидатов в помещение со списками избирателей и актами и запрещают вести видеосъемку. К сообщению прилагается видеоролик."Команда МГИК проверила данное сообщение ... у наблюдателей есть свободный доступ в помещения, где проводятся голосование, подсчет голосов и составление протокола участковой комиссии об итогах голосования. Комната на видеозаписи к указанным выше помещениям не относится. Там формируют отчетные документы участковой комиссии, в которых содержатся персональные данные. Поэтому наблюдателей попросили не вести видеосъемку в данном помещении. При этом наблюдатели, в том числе автор обращения, беспрепятственно оставили там свои личные вещи", - говорится в сообщении.Отмечается, что члены УИК с правом совещательного голоса были ознакомлены с документами комиссии, находящимися в данной комнате.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577166649.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мосгоризбирком, политика
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Мосгоризбирком (МГИК) опроверг сообщение о недопуске члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в комнату со списками избирателей и актами на избирательном участке в Марьино, сообщает МГИК в Telegram-канале
.
Ранее в социальной сети Twitter появилось сообщение, что члены УИК 1474 района Марьино препятствуют входу членам УИК от кандидатов в помещение со списками избирателей и актами и запрещают вести видеосъемку. К сообщению прилагается видеоролик.
"Команда МГИК проверила данное сообщение ... у наблюдателей есть свободный доступ в помещения, где проводятся голосование, подсчет голосов и составление протокола участковой комиссии об итогах голосования. Комната на видеозаписи к указанным выше помещениям не относится. Там формируют отчетные документы участковой комиссии, в которых содержатся персональные данные. Поэтому наблюдателей попросили не вести видеосъемку в данном помещении. При этом наблюдатели, в том числе автор обращения, беспрепятственно оставили там свои личные вещи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены УИК с правом совещательного голоса были ознакомлены с документами комиссии, находящимися в данной комнате.