Назван способ избежать новых уловок мошенников
4059
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Для предотвращения новых уловок мошенников с голосовым меню банков необходимо отказаться от обращения в мелкие финансовые организации. Такое мнение в беседе с порталом URA.RU высказал IT-специалист Алексей Курочкин.
Подобные банки могут нанимать "не очень профессиональных" специалистов, считает эксперт.
"Лучше не связываться с мелкими банками, которые не могут позволить себе качественные современные технологии и используют какие-то аналоги", — заявил он.
По мнению эксперта, мелким финансовым организациям недоступны технологии идентификации по голосу или внешности. Кроме того, они не соблюдают в полном объеме правила безопасности.
10 сентября, 03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
Курочкин также отметил, что если использования услуг таких организаций не получается избежать, то не стоит оставлять им свои биометрические данные.
Ранее Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества, при котором злоумышленники используют систему голосового меню банков, чтобы узнать остаток средств на счетах клиентов. После этого мошенники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками банка. В доказательство "подлинности" они сообщали клиентам информацию об остатках денег на их счетах.