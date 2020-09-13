https://ria.ru/20200913/moshenniki-1577154379.html

Назван способ избежать новых уловок мошенников

Для предотвращения новых уловок мошенников с голосовым меню банков необходимо отказаться от обращения в мелкие финансовые организации. Такое мнение в беседе с... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T04:14

2020-09-13T04:14

2020-09-13T04:14

алексей курочкин

технологии

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Для предотвращения новых уловок мошенников с голосовым меню банков необходимо отказаться от обращения в мелкие финансовые организации. Такое мнение в беседе с порталом <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a> высказал IT-специалист <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kurochkin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Курочкин</a>.Подобные банки могут нанимать "не очень профессиональных" специалистов, считает эксперт.По мнению эксперта, мелким финансовым организациям недоступны технологии идентификации по голосу или внешности. Кроме того, они не соблюдают в полном объеме правила безопасности. Курочкин также отметил, что если использования услуг таких организаций не получается избежать, то не стоит оставлять им свои биометрические данные.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> сообщил о новой схеме мошенничества, при котором злоумышленники используют систему голосового меню банков, чтобы узнать остаток средств на счетах клиентов. После этого мошенники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками банка. В доказательство "подлинности" они сообщали клиентам информацию об остатках денег на их счетах.

https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей курочкин, технологии, общество, экономика