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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577183066.html
В Минске акция протеста завершилась без массовых задержаний
Многотысячная акция протеста, проходившая в воскресенье в белорусской столице Минске, завершилась без массовых задержаний демонстрантов, передает корреспондент... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:15
2020-09-13T21:15
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минская область
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Многотысячная акция протеста, проходившая в воскресенье в белорусской столице <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, завершилась без массовых задержаний демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.После окончания основной части протестной акции в районе торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей демонстранты обособленными колонными двинулись в различные части города. Часть из них - порядка нескольких сотен - двинулись к станции метро "Пушкинская", недалеко от которой в августе погиб протестующий Александр Тарайковский.Когда там оставались несколько десятков человек, отколовшиеся от основной толпы, к месту подъехали автозаки и микроавтобусы без номеров. Начались задержания, силовики увезли порядка 15 человек.Вблизи резиденции президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, где изначально в этот день ожидались массовые скопления демонстрантов, обстановка спокойная, присутствия протестующих на текущий момент не замечено.Метро и мобильная связь в Минске восстановили работу в родном объеме.Колонна транспорта силовиков – армейские автобусы с бойцами ОМОН и внутренних войск, а также автозаки – ранее проследовали по проспекту Независимости в направлении <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200913/oruzhie-1577180249.html
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html
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минская область
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александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, в мире

В Минске акция протеста завершилась без массовых задержаний

21:15 13.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Многотысячная акция протеста, проходившая в воскресенье в белорусской столице Минске, завершилась без массовых задержаний демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
После окончания основной части протестной акции в районе торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей демонстранты обособленными колонными двинулись в различные части города. Часть из них - порядка нескольких сотен - двинулись к станции метро "Пушкинская", недалеко от которой в августе погиб протестующий Александр Тарайковский.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 19:55Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске
Когда там оставались несколько десятков человек, отколовшиеся от основной толпы, к месту подъехали автозаки и микроавтобусы без номеров. Начались задержания, силовики увезли порядка 15 человек.
Вблизи резиденции президента республики Александра Лукашенко, где изначально в этот день ожидались массовые скопления демонстрантов, обстановка спокойная, присутствия протестующих на текущий момент не замечено.
Метро и мобильная связь в Минске восстановили работу в родном объеме.
Колонна транспорта силовиков – армейские автобусы с бойцами ОМОН и внутренних войск, а также автозаки – ранее проследовали по проспекту Независимости в направлении Минской области.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 19:43Протесты в Белоруссии
На протестах в Минске задержали более 400 человек
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинская областьМинскБелоруссияВ мире
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