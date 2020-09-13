https://ria.ru/20200913/minsk-1577183066.html

В Минске акция протеста завершилась без массовых задержаний

Многотысячная акция протеста, проходившая в воскресенье в белорусской столице Минске, завершилась без массовых задержаний демонстрантов, передает корреспондент... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:15

2020-09-13T21:15

2020-09-13T21:15

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минская область

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Многотысячная акция протеста, проходившая в воскресенье в белорусской столице <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, завершилась без массовых задержаний демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.После окончания основной части протестной акции в районе торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей демонстранты обособленными колонными двинулись в различные части города. Часть из них - порядка нескольких сотен - двинулись к станции метро "Пушкинская", недалеко от которой в августе погиб протестующий Александр Тарайковский.Когда там оставались несколько десятков человек, отколовшиеся от основной толпы, к месту подъехали автозаки и микроавтобусы без номеров. Начались задержания, силовики увезли порядка 15 человек.Вблизи резиденции президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, где изначально в этот день ожидались массовые скопления демонстрантов, обстановка спокойная, присутствия протестующих на текущий момент не замечено.Метро и мобильная связь в Минске восстановили работу в родном объеме.Колонна транспорта силовиков – армейские автобусы с бойцами ОМОН и внутренних войск, а также автозаки – ранее проследовали по проспекту Независимости в направлении <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200913/oruzhie-1577180249.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, в мире