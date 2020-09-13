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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577180420.html
Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что некоторые пользователи интернета в Белоруссии угрожают сотрудникам телеканала. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:59
2020-09-13T20:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что некоторые пользователи интернета в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> угрожают сотрудникам телеканала.Придыбайло выложил в своём <a href="https://t.me/s/pridybaylo" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> скриншоты с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников телеканала."Здесь должен быть текст, но я его не буду писать. Извините", - написал Придыбайло в своём посте.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577098960.html
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577055158.html
Лукашенко - вон из Белоруссии.
145
Всегда найдутся те, кому не нравится, как что-то там освещают. Ну и по фиг на них, пусть идут со своим омоном вон махаются, если душка хватит этим диванным воякам.
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белоруссия
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах

19:59 13.09.2020 (обновлено: 20:47 13.09.2020)
7515
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что некоторые пользователи интернета в Белоруссии угрожают сотрудникам телеканала.
Придыбайло выложил в своём Telegram-канале скриншоты с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников телеканала.
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:27Протесты в Белоруссии
В Минске задержали мужчину, рассылавшего угрозы милиционерам
"Здесь должен быть текст, но я его не буду писать. Извините", - написал Придыбайло в своём посте.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:43Протесты в Белоруссии
СК Белоруссии завел 43 уголовных дела из-за угроз должностным лицам
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко - вон из Белоруссии.
13 сентября, 20:47
Коля ВаняКоля Ваня
43110793
Всегда найдутся те, кому не нравится, как что-то там освещают. Ну и по фиг на них, пусть идут со своим омоном вон махаются, если душка хватит этим диванным воякам.
13 сентября, 20:24
Mar NightmareMar Nightmare
60000020
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