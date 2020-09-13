Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
19:59 13.09.2020 (обновлено: 20:47 13.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что некоторые пользователи интернета в Белоруссии угрожают сотрудникам телеканала.
Придыбайло выложил в своём Telegram-канале скриншоты с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников телеканала.
"Здесь должен быть текст, но я его не буду писать. Извините", - написал Придыбайло в своём посте.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.