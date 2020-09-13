https://ria.ru/20200913/minsk-1577180420.html

Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах

Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что некоторые пользователи интернета в Белоруссии угрожают сотрудникам телеканала. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:59

2020-09-13T19:59

2020-09-13T20:47

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что некоторые пользователи интернета в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> угрожают сотрудникам телеканала.Придыбайло выложил в своём <a href="https://t.me/s/pridybaylo" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> скриншоты с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников телеканала."Здесь должен быть текст, но я его не буду писать. Извините", - написал Придыбайло в своём посте.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577098960.html

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577055158.html

Коля Ваня Лукашенко - вон из Белоруссии. 145

Mar Nightmare Всегда найдутся те, кому не нравится, как что-то там освещают. Ну и по фиг на них, пусть идут со своим омоном вон махаются, если душка хватит этим диванным воякам. 80

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире