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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html
На протестах в Минске задержали более 400 человек
Силовики задержали в различных районах Минска на акциях протеста около 400 человек, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:43
2020-09-13T22:21
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен — РИА Новости.</strong> Силовики задержали в различных районах Минска на акциях протеста около 400 человек, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.Там отметили, что протесты завершились практически по всей стране, кроме столицы. Через некоторое время акции подошли к концу и в Минске.Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила РИА Новости, что у нее нет данных о пострадавших на демонстрациях в столице.Некоторые СМИ распространили видео, на котором видно, как неизвестный в балаклаве направляется в сторону группы протестующих, а затем останавливается и стреляет из ружья, люди при этом разбегаются.В МВД пояснили, что предупредительный выстрел из помпового ружья в воздух сделали, когда не менее ста участников протестной акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников.При этом в ведомстве еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты.В белорусских городах протестные акции, начавшиеся 9 августа после выборов президента, продолжаются как в будние, так и в выходные дни.
https://ria.ru/20200913/internet-1577179989.html
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179647.html
Ущерб от несанкционированных митингов необходимо возмещать за счёт задержанных.
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белоруссия
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александр лукашенко, белоруссия, мвд белоруссии, минск, в мире

На протестах в Минске задержали более 400 человек

19:43 13.09.2020 (обновлено: 22:21 13.09.2020)
7579
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 13 сен — РИА Новости. Силовики задержали в различных районах Минска на акциях протеста около 400 человек, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.
Там отметили, что протесты завершились практически по всей стране, кроме столицы. Через некоторое время акции подошли к концу и в Минске.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила РИА Новости, что у нее нет данных о пострадавших на демонстрациях в столице.
Некоторые СМИ распространили видео, на котором видно, как неизвестный в балаклаве направляется в сторону группы протестующих, а затем останавливается и стреляет из ружья, люди при этом разбегаются.
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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В МВД пояснили, что предупредительный выстрел из помпового ружья в воздух сделали, когда не менее ста участников протестной акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников.
При этом в ведомстве еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты.
В белорусских городах протестные акции, начавшиеся 9 августа после выборов президента, продолжаются как в будние, так и в выходные дни.
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске. Стоп кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Популярные комментарии
Ущерб от несанкционированных митингов необходимо возмещать за счёт задержанных.
13 сентября, 20:04
iil.1964
118100248
Работайте, братья!
13 сентября, 19:58
Zlydennemets ThreeZlydennemets Three
115001336
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