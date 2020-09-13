https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html

На протестах в Минске задержали более 400 человек

Силовики задержали в различных районах Минска на акциях протеста около 400 человек, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:43

2020-09-13T19:43

2020-09-13T22:21

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен — РИА Новости.</strong> Силовики задержали в различных районах Минска на акциях протеста около 400 человек, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.Там отметили, что протесты завершились практически по всей стране, кроме столицы. Через некоторое время акции подошли к концу и в Минске.Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила РИА Новости, что у нее нет данных о пострадавших на демонстрациях в столице.Некоторые СМИ распространили видео, на котором видно, как неизвестный в балаклаве направляется в сторону группы протестующих, а затем останавливается и стреляет из ружья, люди при этом разбегаются.В МВД пояснили, что предупредительный выстрел из помпового ружья в воздух сделали, когда не менее ста участников протестной акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников.При этом в ведомстве еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты.В белорусских городах протестные акции, начавшиеся 9 августа после выборов президента, продолжаются как в будние, так и в выходные дни.

https://ria.ru/20200913/internet-1577179989.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577179647.html

il.1964 Ущерб от несанкционированных митингов необходимо возмещать за счёт задержанных. 169

Zlydennemets Three Работайте, братья! 155

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белоруссия

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, мвд белоруссии, минск, в мире