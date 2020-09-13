https://ria.ru/20200913/minsk-1577179647.html
Колонна военной техники уехала от резиденции Лукашенко
Военную и милицейскую технику отвели с проспекта Победителей в Минске в две разные стороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:38
2020-09-13T19:38
2020-09-13T20:51
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Военную и милицейскую технику отвели с проспекта Победителей в Минске в две разные стороны, передает корреспондент РИА Новости.На проспекте Победителей находится дворец Независимости (резиденция президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>), а также поворот к поселку Дрозды, где живут высокопоставленные чиновники.Сейчас участники митинга ушли отсюда, что позволило вывезти технику. Значительная часть милицейских автобусов, в том числе без номеров, отправилась в центр <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и в район метро "Пушкинская", где продолжаются задержания.Военную технику, в том числе БТРы и машины внутренних войск, вывели из центра Минска в сторону МКАД.
https://ria.ru/20200913/internet-1577179989.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, в мире