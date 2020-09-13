https://ria.ru/20200913/minsk-1577177876.html

Многотысячная толпа протестующих направилась в центр Минска

Тысячи участников несанкционированной акции протеста в Минске миновали Дворец независимости — резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко — и... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T18:53

2020-09-13T18:53

2020-09-13T19:45

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен — РИА Новости.</strong> Тысячи участников несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> миновали Дворец независимости — резиденцию президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> — и направляются в центр столицы по проспекту Победителей, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Силовики стянули большие силы в район резиденции. Расположенную поблизости площадь Государственного Флага оцепили по периметру бойцы внутренних войск и ОМОН. Здесь же находятся десятки автозаков, а также армейские грузовики, автобусы с завешанными шторами и несколько водометов. По периметру растянули колючую ленту, а перед ней выставили заграждения.Рядом с выставочным центром "Белэкспо", расположенным здесь же, размещена бронированная техника.Сейчас у Дворца независимости протестующих не осталось, силовики требуют у прохожих не задерживаться. Они полностью перекрыли проспект Победителей, поэтому протестующим пришлось сворачивать на соседние улицы.Правоохранители также ограничили доступ на улицу Саперов, прилегающую к резиденции президента.В белорусских городах протестные акции, начавшиеся 9 августа после выборов президента, продолжаются как в будние, так и в выходные дни.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html

Александр Марков если на фото посмотреть внимательно, то видно, что "толпа" весьма жиденькая 139

Нефертити Васильевна Фишман Вот там-то их всех и споймают... 65

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире