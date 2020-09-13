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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577177876.html
Многотысячная толпа протестующих направилась в центр Минска
Тысячи участников несанкционированной акции протеста в Минске миновали Дворец независимости — резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко — и... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:53
2020-09-13T19:45
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен — РИА Новости.</strong> Тысячи участников несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> миновали Дворец независимости — резиденцию президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> — и направляются в центр столицы по проспекту Победителей, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Силовики стянули большие силы в район резиденции. Расположенную поблизости площадь Государственного Флага оцепили по периметру бойцы внутренних войск и ОМОН. Здесь же находятся десятки автозаков, а также армейские грузовики, автобусы с завешанными шторами и несколько водометов. По периметру растянули колючую ленту, а перед ней выставили заграждения.Рядом с выставочным центром "Белэкспо", расположенным здесь же, размещена бронированная техника.Сейчас у Дворца независимости протестующих не осталось, силовики требуют у прохожих не задерживаться. Они полностью перекрыли проспект Победителей, поэтому протестующим пришлось сворачивать на соседние улицы.Правоохранители также ограничили доступ на улицу Саперов, прилегающую к резиденции президента.В белорусских городах протестные акции, начавшиеся 9 августа после выборов президента, продолжаются как в будние, так и в выходные дни.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html
если на фото посмотреть внимательно, то видно, что "толпа" весьма жиденькая
139
Вот там-то их всех и споймают...
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Многотысячная толпа протестующих направилась в центр Минска

18:53 13.09.2020 (обновлено: 19:45 13.09.2020)
38473
© AP Photo / Tut.byУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / Tut.by
МИНСК, 13 сен — РИА Новости. Тысячи участников несанкционированной акции протеста в Минске миновали Дворец независимости — резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко — и направляются в центр столицы по проспекту Победителей, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Силовики стянули большие силы в район резиденции. Расположенную поблизости площадь Государственного Флага оцепили по периметру бойцы внутренних войск и ОМОН. Здесь же находятся десятки автозаков, а также армейские грузовики, автобусы с завешанными шторами и несколько водометов. По периметру растянули колючую ленту, а перед ней выставили заграждения.
Рядом с выставочным центром "Белэкспо", расположенным здесь же, размещена бронированная техника.
Сейчас у Дворца независимости протестующих не осталось, силовики требуют у прохожих не задерживаться. Они полностью перекрыли проспект Победителей, поэтому протестующим пришлось сворачивать на соседние улицы.
Правоохранители также ограничили доступ на улицу Саперов, прилегающую к резиденции президента.
В белорусских городах протестные акции, начавшиеся 9 августа после выборов президента, продолжаются как в будние, так и в выходные дни.
Участницы женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:59
СМИ заметили новую тактику у протестующих в Белоруссии
1601671633289
Обсудить 59
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
если на фото посмотреть внимательно, то видно, что "толпа" весьма жиденькая
13 сентября, 18:57
АМАлександр Марков
73511339
Вот там-то их всех и споймают...
13 сентября, 18:57
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
291001223
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