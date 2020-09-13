https://ria.ru/20200913/minsk-1577177782.html

В Минске ограничили доступ на улицу, прилегающую к резиденции Лукашенко

Силовики ограничили доступ на улицу Саперов в Минске, прилегающую к резиденции президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T18:50

2020-09-13T18:50

2020-09-13T18:50

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Силовики ограничили доступ на улицу Саперов в Минске, прилегающую к резиденции президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Колонна спецтехники, включающая в себя грузовики для личного состава и водометы, дежурила на улице с самого утра воскресенья.Когда вечером часть протестующих оказалась на улице Тимирязева и дошла до Саперов, здесь показались бойцы спецподразделений со щитами. Манифестанты перебежали на противоположную сторону улицы Тимирязева. Силовики выстроились на тротуарах улицы Саперов, их здесь около сотни. Также на улице дежурит экипаж ГАИ. Поворот в сторону Дворца Независимости ограничен.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200913/minsk-1577177497.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577175064.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире