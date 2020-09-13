https://ria.ru/20200913/minsk-1577177497.html
В Минске протестующие разделились на две колонны
Многотысячная колонна несанкционированной акции протеста в Минске разделилась: часть свернула на Орловскую улицу в сторону метро "Пушкинская", другая идет по... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:41
2020-09-13T18:41
2020-09-13T18:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Многотысячная колонна несанкционированной акции протеста в Минске разделилась: часть свернула на Орловскую улицу в сторону метро "Пушкинская", другая идет по улице Тимирязева недалеко от резиденции президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Улица Тимирязева параллельна проспекту Победителей, на котором находится Дворец Независимости. Расстояние между ним и протестующими порядка 800 метров.В толпе люди предупреждают друг друга, что на улице Тимирязева поехали автозаки. Голова колонны нерешительно движется вперед. Когда в толпе заговорили о том, что движутся автозаки, голова колонны остановилась в нерешительности, после чего часть колонны двинулась назад, а другая пошла на параллельную улицу в противоположную сторону от резиденции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200913/minsk-1577175196.html
Александр Невский
Делать им нечего. Ходят туда- сюда. Может ноги накачают
18
Нефертити Васильевна Фишман
Следы заметают...
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих
Минск. Силовики подогнали к "Арена-сити" водометы. После череды словесных перепалок большинство протестующих уходят от кордона в обратную сторону - к резиденции Лукашенко и стеле.
2020-09-13T18:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире