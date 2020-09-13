https://ria.ru/20200913/minsk-1577176744.html

МВД Белоруссии опровергло сообщения о применении светошумовых гранат

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опровергла РИА Новости информацию в СМИ, что в элитном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты против... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T18:23

2020-09-13T18:23

2020-09-13T18:23

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова опровергла РИА Новости информацию в СМИ, что в элитном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты против протестующих."В оперативно-ситуационном штабе, в пресс-службе МВД не подтверждают информацию о применении светошумовых гранат", - сказала пресс-секретарь, комментируя информацию СМИ о том, что против части протестующих, которые направились в поселок Дрозды, силовики якобы использовали светошумовые гранаты.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и в ряде других городов оппозиция проводит не санкционированные властями акции протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире