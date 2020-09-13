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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577176744.html
МВД Белоруссии опровергло сообщения о применении светошумовых гранат
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опровергла РИА Новости информацию в СМИ, что в элитном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты против... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:23
2020-09-13T18:23
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова опровергла РИА Новости информацию в СМИ, что в элитном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты против протестующих."В оперативно-ситуационном штабе, в пресс-службе МВД не подтверждают информацию о применении светошумовых гранат", - сказала пресс-секретарь, комментируя информацию СМИ о том, что против части протестующих, которые направились в поселок Дрозды, силовики якобы использовали светошумовые гранаты.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и в ряде других городов оппозиция проводит не санкционированные властями акции протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html
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минск
белоруссия
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии опровергло сообщения о применении светошумовых гранат

18:23 13.09.2020
3038
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опровергла РИА Новости информацию в СМИ, что в элитном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты против протестующих.
"В оперативно-ситуационном штабе, в пресс-службе МВД не подтверждают информацию о применении светошумовых гранат", - сказала пресс-секретарь, комментируя информацию СМИ о том, что против части протестующих, которые направились в поселок Дрозды, силовики якобы использовали светошумовые гранаты.
В воскресенье в Минске и в ряде других городов оппозиция проводит не санкционированные властями акции протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Вчера, 14:59
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1632129
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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