В Минске протестующие покидают район у ТЦ "Арена-сити"
17:51 13.09.2020 (обновлено: 18:36 13.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Участники многотысячной оппозиционной акции протеста массово покидают район торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей в Минске, где растянулся кордон силовиков, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В общей сложности протестующие простояли здесь не более часа. За это время правоохранительные органы стянули к кордону дополнительные силы, в том числе сотрудников ОМОН и бойцов внутренних войск. Силовики имеют при себе специальное снаряжение, в том числе дубинки, автоматы, шлемы, щиты и бронежилеты.
Ранее сотрудники силовых структур растянули шеренгу, заблокировав для протестующих проход по проспекту Победителей. На месте присутствуют четыре водомета, а также внедорожники, оснащенные специальными металлическими решетками, которые призваны помогать бойцам в рассеивании протестующих. Спустя несколько минут после того, как участники протестной акции отошли от кордона, направившись по проспекту Победителей в обратную сторону, к кордону подъехали несколько армейских грузовиков, в которые села часть сотрудников ОМОН и бойцов внутренних войск. Эти грузовики уехали. Рядом с торговым центром дежурят несколько карет скорой помощи. Дальнейшее направление движения протестующих пока неизвестно.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.