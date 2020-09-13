https://ria.ru/20200913/minsk-1577175196.html

В Минске протестующие покидают район у ТЦ "Арена-сити"

Участники многотысячной оппозиционной акции протеста массово покидают район торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей в Минске, где растянулся... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:51

2020-09-13T17:51

2020-09-13T18:36

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Участники многотысячной оппозиционной акции протеста массово покидают район торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где растянулся кордон силовиков, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В общей сложности протестующие простояли здесь не более часа. За это время правоохранительные органы стянули к кордону дополнительные силы, в том числе сотрудников ОМОН и бойцов внутренних войск. Силовики имеют при себе специальное снаряжение, в том числе дубинки, автоматы, шлемы, щиты и бронежилеты.Ранее сотрудники силовых структур растянули шеренгу, заблокировав для протестующих проход по проспекту Победителей. На месте присутствуют четыре водомета, а также внедорожники, оснащенные специальными металлическими решетками, которые призваны помогать бойцам в рассеивании протестующих. Спустя несколько минут после того, как участники протестной акции отошли от кордона, направившись по проспекту Победителей в обратную сторону, к кордону подъехали несколько армейских грузовиков, в которые села часть сотрудников ОМОН и бойцов внутренних войск. Эти грузовики уехали. Рядом с торговым центром дежурят несколько карет скорой помощи. Дальнейшее направление движения протестующих пока неизвестно.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200913/minsk-1577172870.html

https://ria.ru/20200913/spetstekhnika-1577171839.html

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белоруссия

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих Минск. Силовики подогнали к "Арена-сити" водометы. После череды словесных перепалок большинство протестующих уходят от кордона в обратную сторону - к резиденции Лукашенко и стеле. 2020-09-13T17:51 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире