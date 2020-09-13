В Минске ОМОН преградил движение протестующим у ТЦ "Арена Сити"
17:42 13.09.2020 (обновлено: 18:36 13.09.2020)
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МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Большая группа протестующих опять собралась у ТЦ "Арена Сити" в Минске, ОМОН преградил им движение, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч участников протеста после разгона вновь собрались у ТЦ "Арена Сити", от которого идет дорога в элитный поселок Дрозды. Большие силы ОМОНа и внутренних войск преградили им движение как в сторону Дроздов, так и по проспекту Победителей, передает корреспондент РИА Новости. Милиция в мегафон призывает собравшихся разойдись, они скандируют свои лозунги.
В настоящее время здесь присутствует несколько сотен силовиков, включая бойцов ОМОН и служащих внутренних войск Белоруссии. Они оснащены спецсредствами, в том числе дубинками и огнестрельным оружием, а также щитами, бронежилетами и шлемами. Правоохранители выстроились в шеренгу в несколько рядов, перекрыв таким образом движение по проспекту Победителей. Здесь также стоят автозаки, внедорожники, оборудованные специальными решетками спереди, призванными прокладывать путь сквозь протестующих. Корреспондент РИА Новости также заметил два водомета и кареты скорой помощи.
В настоящее время несколько сотрудников правоохранительных органов пытаются вести диалог с протестующими, однако те отказываются разойтись, скандируя силовикам "Позор!" и "Уходите домой".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.