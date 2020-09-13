https://ria.ru/20200913/minsk-1577175064.html

В Минске ОМОН преградил движение протестующим у ТЦ "Арена Сити"

Большая группа протестующих опять собралась у ТЦ "Арена Сити" в Минске, ОМОН преградил им движение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:42

2020-09-13T17:42

2020-09-13T18:36

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Большая группа протестующих опять собралась у ТЦ "Арена Сити" в Минске, ОМОН преградил им движение, передает корреспондент РИА Новости.Несколько тысяч участников протеста после разгона вновь собрались у ТЦ "Арена Сити", от которого идет дорога в элитный поселок Дрозды. Большие силы ОМОНа и внутренних войск преградили им движение как в сторону Дроздов, так и по проспекту Победителей, передает корреспондент РИА Новости. Милиция в мегафон призывает собравшихся разойдись, они скандируют свои лозунги.В настоящее время здесь присутствует несколько сотен силовиков, включая бойцов ОМОН и служащих внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Они оснащены спецсредствами, в том числе дубинками и огнестрельным оружием, а также щитами, бронежилетами и шлемами. Правоохранители выстроились в шеренгу в несколько рядов, перекрыв таким образом движение по проспекту Победителей. Здесь также стоят автозаки, внедорожники, оборудованные специальными решетками спереди, призванными прокладывать путь сквозь протестующих. Корреспондент РИА Новости также заметил два водомета и кареты скорой помощи.В настоящее время несколько сотрудников правоохранительных органов пытаются вести диалог с протестующими, однако те отказываются разойтись, скандируя силовикам "Позор!" и "Уходите домой".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200913/minsk-1577171372.html

белоруссия

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Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих Минск. Силовики подогнали к "Арена-сити" водометы. После череды словесных перепалок большинство протестующих уходят от кордона в обратную сторону - к резиденции Лукашенко и стеле. 2020-09-13T17:42 true PT0M16S

В Минске митингующим перекрыли проход к элитному району "Дрозды" После разгона протестующих у поворота на элитный район Дрозды милиция и внутренние войска выстроились в длинную колонну на проспекте Победителей. 2020-09-13T17:42 true PT0M22S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире