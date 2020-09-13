https://ria.ru/20200913/minsk-1577172870.html

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Участники несанкционированной акции протеста подошли вплотную к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:51

2020-09-13T16:51

2020-09-13T19:12

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен — РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции протеста подошли вплотную к резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Из толпы выкрикивают антиправительственные лозунги, требования отставки Лукашенко. Пока неясно, намерены ли протестующие останавливаться возле его резиденции.На пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей не видно присутствия правоохранительных органов, милицейского транспорта или каких-либо ограждений.Сотрудники правоохранительных органов также пока не предпринимают никаких активных действий в этом районе.Как сообщил корреспондент РИА Новости от торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей, находившиеся там участники акции протеста расходятся. В общей сложности протестующие простояли здесь не более часа. За это время правоохранительные органы стянули к кордону дополнительные силы, в том числе сотрудников ОМОН и бойцов внутренних войск. Силовики имеют при себе специальное снаряжение, в том числе дубинки, автоматы, шлемы, щиты и бронежилеты.В Минске проходит очередная не согласованная с властями акция противников Лукашенко. Силовики вышли в воскресенье на службу в усиленном режиме, также дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД. Как сообщили ранее в МВД республики, в воскресенье в различных районах Минска задержали около 250 человек. Задержанные использовали "флаги и иную незарегистрированную символику", а также плакаты "оскорбительного содержания".По оценке собеседницы агентства в пресс-службе ведомства, количество участников акции не превышало трех тысяч человек.Ситуация в БелоруссииОппоненты действующего президента Александра Лукашенко протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил с 80,1 процента голосов. Поначалу силовики применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни протестов оппозиции задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200913/minsk-1577167297.html

https://ria.ru/20200913/btr-1577164599.html

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html

Ключ 19 на 24 а не вышли те кто работает на заводах и на земле, им завтра на работу , а бездельники горлопанят, на улицах... 251

Нефертити Васильевна Фишман Щас к ним Лукашенко с автоматом выйдет и все разбегуться. :)))) 160

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих Минск. Силовики подогнали к "Арена-сити" водометы. После череды словесных перепалок большинство протестующих уходят от кордона в обратную сторону - к резиденции Лукашенко и стеле. 2020-09-13T16:51 true PT0M16S

Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих Минск. Силовики подогнали к "Арена-сити" водометы. После череды словесных перепалок большинство протестующих уходят от кордона в обратную сторону - к резиденции Лукашенко и стеле. 2020-09-13T16:51 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире