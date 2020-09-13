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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577171372.html
Митингующие в Минске подошли к повороту на проезд Дрозды
Митингующие в Минске подошли по улице Радужной к проспекту Победителей и приблизились к повороту на проезд Дрозды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:06
2020-09-13T16:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Митингующие в Минске подошли по улице Радужной к проспекту Победителей и приблизились к повороту на проезд Дрозды, передает корреспондент РИА Новости.Милиция пока не препятствуют движению. По оценке корреспондента РИА Новости, в колонне находятся несколько тысяч человек, они идут с бело-красно-белыми флагами.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200913/minsk-1577168744.html
https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577169923.html
Почему в РБ до сих пор не запрещен этот "флаг" предателей и коллаборационистов?!
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Митингующие в Минске подошли к повороту на проезд Дрозды

16:06 13.09.2020
2041
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Митингующие в Минске подошли по улице Радужной к проспекту Победителей и приблизились к повороту на проезд Дрозды, передает корреспондент РИА Новости.
Милиция пока не препятствуют движению. По оценке корреспондента РИА Новости, в колонне находятся несколько тысяч человек, они идут с бело-красно-белыми флагами.
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 15:10Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии перебросило часть сил в Минске к району Дрозды
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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19121520
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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13 сентября, 16:11
rralf4002
1100007
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