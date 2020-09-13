https://ria.ru/20200913/minsk-1577171372.html

Митингующие в Минске подошли к повороту на проезд Дрозды

Митингующие в Минске подошли по улице Радужной к проспекту Победителей и приблизились к повороту на проезд Дрозды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:06

2020-09-13T16:06

2020-09-13T16:06

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Митингующие в Минске подошли по улице Радужной к проспекту Победителей и приблизились к повороту на проезд Дрозды, передает корреспондент РИА Новости.Милиция пока не препятствуют движению. По оценке корреспондента РИА Новости, в колонне находятся несколько тысяч человек, они идут с бело-красно-белыми флагами.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200913/minsk-1577168744.html

https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577169923.html

ralf4002 Почему в РБ до сих пор не запрещен этот "флаг" предателей и коллаборационистов?! 18

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире