В Минске начались проблемы с интернетом
14:58 13.09.2020 (обновлено: 15:10 13.09.2020)
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Участницы протестной акции женщин в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Пользователи операторов мобильной связи в Минске начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, наблюдаются сбои в предоставлении услуги у клиентов МТС и A1. При этом сложности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах белорусской столицы.
В Белоруссии днем в воскресенье традиционно наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, это происходит в период, когда в белорусской столице проходят несанкционированные акции оппозиции, которая координирует свои планы через Telegram.
Ранее компания A1 поясняла сбои распоряжением уполномоченных государственных органов, что приводило к снижению пропускной способности мобильного интернета в Минске.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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