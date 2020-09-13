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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577168316.html
В Минске начались проблемы с интернетом
Пользователи операторов мобильной связи в Минске начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:58
2020-09-13T15:10
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Пользователи операторов мобильной связи в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости.В частности, наблюдаются сбои в предоставлении услуги у клиентов <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и A1. При этом сложности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах белорусской столицы.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> днем в воскресенье традиционно наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, это происходит в период, когда в белорусской столице проходят несанкционированные акции оппозиции, которая координирует свои планы через <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.Ранее компания A1 поясняла сбои распоряжением уполномоченных государственных органов, что приводило к снижению пропускной способности мобильного интернета в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html
https://ria.ru/20200913/minsk-1577167297.html
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минск, белоруссия, в мире

В Минске начались проблемы с интернетом

14:58 13.09.2020 (обновлено: 15:10 13.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы протестной акции женщин в Минске
Участницы протестной акции женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участницы протестной акции женщин в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Пользователи операторов мобильной связи в Минске начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, наблюдаются сбои в предоставлении услуги у клиентов МТС и A1. При этом сложности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах белорусской столицы.
В Белоруссии днем в воскресенье традиционно наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, это происходит в период, когда в белорусской столице проходят несанкционированные акции оппозиции, которая координирует свои планы через Telegram.
Ранее компания A1 поясняла сбои распоряжением уполномоченных государственных органов, что приводило к снижению пропускной способности мобильного интернета в Минске.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Силовики начали задержания на акции протеста в Минске
4031054
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