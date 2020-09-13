https://ria.ru/20200913/minsk-1577168316.html

В Минске начались проблемы с интернетом

Пользователи операторов мобильной связи в Минске начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:58

2020-09-13T14:58

2020-09-13T15:10

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Пользователи операторов мобильной связи в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости.В частности, наблюдаются сбои в предоставлении услуги у клиентов <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и A1. При этом сложности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах белорусской столицы.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> днем в воскресенье традиционно наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, это происходит в период, когда в белорусской столице проходят несанкционированные акции оппозиции, которая координирует свои планы через <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.Ранее компания A1 поясняла сбои распоряжением уполномоченных государственных органов, что приводило к снижению пропускной способности мобильного интернета в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577167297.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире