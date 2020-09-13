https://ria.ru/20200913/minsk-1577168238.html

В Минске протестующие разошлись при появлении ОМОНа у Дворца спорта

Толпа протестующих в составе нескольких тысяч человек рассеялась после того, как на улице Немига в центре Минска появились армейские грузовики с сотрудниками... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:55

2020-09-13T14:55

2020-09-13T14:58

протесты в белоруссии

омон россии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Толпа протестующих в составе нескольких тысяч человек рассеялась после того, как на улице Немига в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> появились армейские грузовики с сотрудниками белорусского <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Участники протестной акции колонной направлялись к Дворцу спорта, откуда далее планировали проследовать к резиденции президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Внезапно на Немигу выехали несколько грузовиков, из которых вышли несколько десятков сотрудников ОМОН, после чего побежали в направлении протестующих.Последние, в свою очередь, начали рассеиваться, часть людей забежала в расположенные поблизости кафе и торговые центры. По предварительным данным, никого не задержали.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200913/btr-1577164599.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577167297.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире