https://ria.ru/20200913/minsk-1577167297.html
Силовики начали задержания на акции протеста в Минске
Белорусские силовики задержали не менее десяти участников несанкционированной акции протеста в районе проспекта Независимости, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:29
2020-09-13T14:29
2020-09-13T16:49
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен — РИА Новости.</strong> Белорусские силовики задержали не менее десяти участников несанкционированной акции протеста в районе проспекта Независимости, сообщил корреспондент РИА Новости.Протестующие шли в колонне с бело-красно-белыми флагами по проспекту Независимости, затем свернули на проспект Машерова, который ведет к проспекту Победителей и стеле "Минск — город-герой".Некоторое время шествие сопровождала спецтехника.Затем группа силовиков, предположительно, спецназ внутренних войск МВД, оттеснила протестующих с проспекта Машерова назад, в сторону проспекта Независимости, протестующие бросились в прилегающие дворы. Несколько десятков человек силовики окружили у одного из дворов на проспекте Независимости, проведя точечные задержания. Среди задержанных есть как мужчины, так и женщины. Основной части протестующих удалось скрыться во дворах.Также не менее десяти человек задержали на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.На этом месте силовики выставили кордон, к которому протестующие подошли вплотную около 14:40. Правоохранители требовали от собравшихся разойтись, но безрезультатно.Спустя несколько минут из армейских автобусов выбежали несколько десятков бойцов ОМОН и служащих внутренних войск, которые начали жестко задерживать протестующих.Правоохранители оттеснили участников акции, которые побежали в направлении стелы "Минск — город-герой". Большинство задержанных — мужчины. Некоторых из них силовики били и волокли по земле.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД, всего в воскресенье в различных районах Минска задержали около 250 человек. Она пояснила, что задержанные "использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".По ее словам, по состоянию на 15:00 общее количество участников не превышает трех тысяч человек.Помимо этого, корреспондент РИА Новости сообщил, что МВД перебросило часть сил к повороту на проезд Дрозды, где живут многие чиновники высокого уровня. Туда, предположительно, могут прийти протестующие. У поворота на Дрозды стоят автозаки и микроавтобусы без номеров, однако сам проезд также не перекрыт — большинство демонстрантов пока находятся далеко от этого места. Также неподалеку стоят машины <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a> и скорой помощи, собираются группы любопытствующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>.
https://ria.ru/20200913/btr-1577164599.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/protesty-1577162929.html
max parus
Лукашенко никак не поймет. Это не соринка в глазу проморгаться не удастся. Это настоящая беременность свободой и достоинством
216
Егор Панкратов
Ногами их ногами...........
137
124
белоруссия
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На акции протеста в Минске начались задержания
В Минске проходит акция протеста против Лукашенко. Не менее 10 протестующих задержаны в районе проспекта Независимости.
2020-09-13T14:29
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PT0M55S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире
МИНСК, 13 сен — РИА Новости. Белорусские силовики задержали не менее десяти участников несанкционированной акции протеста в районе проспекта Независимости, сообщил корреспондент РИА Новости.
Протестующие шли в колонне с бело-красно-белыми флагами по проспекту Независимости, затем свернули на проспект Машерова, который ведет к проспекту Победителей и стеле "Минск — город-герой".
Некоторое время шествие сопровождала спецтехника.
Затем группа силовиков, предположительно, спецназ внутренних войск МВД, оттеснила протестующих с проспекта Машерова назад, в сторону проспекта Независимости, протестующие бросились в прилегающие дворы. Несколько десятков человек силовики окружили у одного из дворов на проспекте Независимости, проведя точечные задержания. Среди задержанных есть как мужчины, так и женщины. Основной части протестующих удалось скрыться во дворах.
Также не менее десяти человек задержали на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.
На этом месте силовики выставили кордон, к которому протестующие подошли вплотную около 14:40. Правоохранители требовали от собравшихся разойтись, но безрезультатно.
Спустя несколько минут из армейских автобусов выбежали несколько десятков бойцов ОМОН и служащих внутренних войск, которые начали жестко задерживать протестующих.
Правоохранители оттеснили участников акции, которые побежали в направлении стелы "Минск — город-герой". Большинство задержанных — мужчины. Некоторых из них силовики били и волокли по земле.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД, всего в воскресенье в различных районах Минска задержали около 250 человек. Она пояснила, что задержанные "использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".
По ее словам, по состоянию на 15:00 общее количество участников не превышает трех тысяч человек.
Помимо этого, корреспондент РИА Новости сообщил, что МВД перебросило часть сил к повороту на проезд Дрозды, где живут многие чиновники высокого уровня. Туда, предположительно, могут прийти протестующие. У поворота на Дрозды стоят автозаки и микроавтобусы без номеров, однако сам проезд также не перекрыт — большинство демонстрантов пока находятся далеко от этого места. Также неподалеку стоят машины Красного Креста
и скорой помощи, собираются группы любопытствующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии
— как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко
.