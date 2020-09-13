https://ria.ru/20200913/minsk-1577166200.html

В Минске задержали нескольких участников акции протеста

Милиция Минска задержала нескольких участников воскресной несанкционированной акции протеста, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:56

2020-09-13T13:56

2020-09-13T14:53

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Милиция <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> задержала нескольких участников воскресной несанкционированной акции протеста, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."Есть задержания в рамках административного процесса, за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Задержаны несколько человек", - рассказала Ганусевич.По ее словам, задержанные будут доставлены в отделения милиции для разбирательства.В выходные дни в Минске и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проходят несанкционированные акции протеста, которые сопровождаются задержаниями их участников. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям. Ранее МВД неоднократно предупреждало граждан об ответственности за организацию подобных акций и участие в них. Так, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в республике предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (около 519 долларов по текущему курсу) или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/protesty-1577162929.html

https://ria.ru/20200913/btr-1577164599.html

max parus Ну ни несколько, а грубое и произвольное выдергивание из групп мирно протестующих многих людей. Я смотрю прямую трансляцию уже на стадии подготовки просматривается беспредел силовиков. Эскалация со стороны властей обернется против них - дело времени 34

kotofej Только не надо их в СИЗО, пусть принудительные работы назначают... И урожай собран будет и мозги в полях проветрят...))) 31

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире