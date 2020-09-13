В Минске задержали нескольких участников акции протеста
13:56 13.09.2020 (обновлено: 14:53 13.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Милиция Минска задержала нескольких участников воскресной несанкционированной акции протеста, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Есть задержания в рамках административного процесса, за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Задержаны несколько человек", - рассказала Ганусевич.
По ее словам, задержанные будут доставлены в отделения милиции для разбирательства.
В выходные дни в Минске и других городах Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста, которые сопровождаются задержаниями их участников. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям. Ранее МВД неоднократно предупреждало граждан об ответственности за организацию подобных акций и участие в них. Так, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в республике предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (около 519 долларов по текущему курсу) или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.