https://ria.ru/20200913/milonov-1577162081.html

Милонов прокомментировал конкурс по Мавзолею Ленина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил похоронить тело Владимира Ленина на кладбище, а мавзолей использовать под музей. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:48

2020-09-13T11:48

2020-09-13T16:22

ura.ru

виталий милонов

владимир ленин (владимир ульянов)

госдума рф

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a> предложил похоронить тело <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/">Владимира Ленина</a> на кладбище, а мавзолей использовать под музей."Стоимость захоронения мало будет отличаться от стоимости содержания тела Ленина в течение года", — заявил Милонов в комментарии <a href="http://Ura.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Также он отметил, что "освободившийся" мавзолей следует использовать в качестве музея, посвященного революционеру.Ранее на сайте союза архитекторов России появилось сообщение о начале приема заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу провокацией.

https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577137494.html

Олег Кривцов Труп надо придать земле, а Мавзолей снести и посадить цветочки! 119

Влад Тёплыйстан Неоднозначно отношусь к Ленину, но вбрасывать в такое напряжённое время подобные идеи сейчас не уместно...Ну конечно если вы специально не разжигаете страсти, или идёт отвлечение от чего-то очень важного... 64

49

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ura.ru, виталий милонов, владимир ленин (владимир ульянов), госдума рф, москва, общество