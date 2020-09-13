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https://ria.ru/20200913/milonov-1577162081.html
Милонов прокомментировал конкурс по Мавзолею Ленина
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил похоронить тело Владимира Ленина на кладбище, а мавзолей использовать под музей. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:48
2020-09-13T16:22
ura.ru
виталий милонов
владимир ленин (владимир ульянов)
госдума рф
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a> предложил похоронить тело <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/">Владимира Ленина</a> на кладбище, а мавзолей использовать под музей."Стоимость захоронения мало будет отличаться от стоимости содержания тела Ленина в течение года", — заявил Милонов в комментарии <a href="http://Ura.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Также он отметил, что "освободившийся" мавзолей следует использовать в качестве музея, посвященного революционеру.Ранее на сайте союза архитекторов России появилось сообщение о начале приема заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу провокацией.
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577137494.html
Труп надо придать земле, а Мавзолей снести и посадить цветочки!
119
Неоднозначно отношусь к Ленину, но вбрасывать в такое напряжённое время подобные идеи сейчас не уместно...Ну конечно если вы специально не разжигаете страсти, или идёт отвлечение от чего-то очень важного...
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ura.ru, виталий милонов, владимир ленин (владимир ульянов), госдума рф, москва, общество

Милонов прокомментировал конкурс по Мавзолею Ленина

11:48 13.09.2020 (обновлено: 16:22 13.09.2020)
7201
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил похоронить тело Владимира Ленина на кладбище, а мавзолей использовать под музей.
"Стоимость захоронения мало будет отличаться от стоимости содержания тела Ленина в течение года", — заявил Милонов в комментарии Ura.ru.
Также он отметил, что "освободившийся" мавзолей следует использовать в качестве музея, посвященного революционеру.
Ранее на сайте союза архитекторов России появилось сообщение о начале приема заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу провокацией.
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 15:48
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование Мавзолея Ленина
14542112170
Обсудить 49
Ura.ruВиталий МилоновВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Госдума РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Труп надо придать земле, а Мавзолей снести и посадить цветочки!
13 сентября, 12:06
Олег КривцовОлег Кривцов
26100983
Неоднозначно отношусь к Ленину, но вбрасывать в такое напряжённое время подобные идеи сейчас не уместно...Ну конечно если вы специально не разжигаете страсти, или идёт отвлечение от чего-то очень важного...
13 сентября, 12:10
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
53010010
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