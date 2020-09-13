https://ria.ru/20200913/lavrov-1577166598.html
Россия не будет "дружить против" Китая, заявил Лавров
России чужда американская политика "дружить против" Китая или кого-то еще, Москва пытается со всеми выстраивать дружеские отношения и не ставить условия, заявил РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:08
2020-09-13T14:08
2020-09-13T14:08
сергей лавров
москва
китай
вашингтон (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> России чужда американская политика "дружить против" <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> или кого-то еще, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> пытается со всеми выстраивать дружеские отношения и не ставить условия, заявил в воскресенье глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Отвечая на вопрос, как он оценивает призыв <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> к международным партнерам дружить "против" Китая, Лавров заявил, что в России оценивают это "как политику, которая нам чужда"."Ни Россия, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Сам настрой на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, уже содержит ответ, как мы к этому относимся",- заявил Лавров в программе на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Министр подчеркнул, что в Москве "совершенно другая дипломатическая и политическая культура"."У нас желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то еще", - заявил он."Дружить против", по-моему, противоречит самому смыслу слова "дружба", - резюмировал Лавров.
https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/esper-1576396001.html
max parus
Скоро и ЗА никого не останется. Разве что Иран, Северная Корея - друзья по несчастью.
46
Ꮁϼūгѻϼиȗ Ҕеԉӄин
Что они там жрут в своем Вашингтоне)))
31
8
москва
китай
вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, москва, китай, вашингтон (город), в мире