Крымские татары готовы рассказать в ПАСЕ правду о жизни на полуострове
12:25 13.09.2020 (обновлено: 12:33 13.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие мемориального комплекса "Малахов курган" после реконструкции
Открытие мемориального комплекса "Малахов курган" после реконструкции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Делегация крымских татар готова отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и рассказать объективную правду о жизни на полуострове, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что на предварительные слушания к докладу комиссии ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, посвященному положению крымских татар, пригласят тех представителей этой народности, которые регулярно проживают в Крыму.
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"Наконец в ПАСЕ возобладал здравый смысл и принято правильное решение. Для объективного понимания ситуации в Крыму, а именно с крымскими татарами, необходимо заслушать исключительно тех, кто проживает в российском Крыму. Мы, активные крымские татары, постоянно проживающие в российском Крыму, готовы подробно рассказать о нашей жизни в новом Крыму после исторического возвращения в Россию", - сказал Умеров РИА Новости.
По его словам, крымские татары только после возвращения Крыма в Россию, получили всесторонне внимание и поддержку со стороны государства в решении своих насущных проблем, в том числе связанных с обустройством и развитием культуры.
Умеров подчеркнул, что с 2014 года международные площадки в крымско-татарском вопросе отдавали предпочтение исключительно граждан, которые уже седьмой год не проживают в Крыму. "Они с территории Украины играют роль "профессиональных крымских татар" ради заокеанских грантов и поддержки антироссийской риторики", - подчеркнул он.
По его мнению, лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов давно перестали быть крымскими татарами, так как в 2014 году "предали свою историческую родину и выбор своего народа".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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