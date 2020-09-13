https://ria.ru/20200913/krym-1577163064.html

Крымские татары готовы рассказать в ПАСЕ правду о жизни на полуострове

Делегация крымских татар готова отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и рассказать объективную правду о жизни на полуострове, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T12:25

2020-09-13T12:25

2020-09-13T12:33

россия

ирина рукавишникова

ленур ислямов

мустафа джемилев

республика крым

севастополь

парламентская ассамблея совета европы

оон

украина

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости.</strong> Делегация крымских татар готова отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и рассказать объективную правду о жизни на полуострове, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар <a href="http://ria.ru/person_eyvaz-umerov/" target="_blank" data-auto="true">Эйваз Умеров</a>.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_irina-rukavishnikova-/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Рукавишникова</a> заявила, что на предварительные слушания к докладу комиссии ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, посвященному положению крымских татар, пригласят тех представителей этой народности, которые регулярно проживают в Крыму."Наконец в ПАСЕ возобладал здравый смысл и принято правильное решение. Для объективного понимания ситуации в Крыму, а именно с крымскими татарами, необходимо заслушать исключительно тех, кто проживает в российском Крыму. Мы, активные крымские татары, постоянно проживающие в российском Крыму, готовы подробно рассказать о нашей жизни в новом Крыму после исторического возвращения в Россию", - сказал Умеров РИА Новости.По его словам, крымские татары только после возвращения Крыма в Россию, получили всесторонне внимание и поддержку со стороны государства в решении своих насущных проблем, в том числе связанных с обустройством и развитием культуры.Умеров подчеркнул, что с 2014 года международные площадки в крымско-татарском вопросе отдавали предпочтение исключительно граждан, которые уже седьмой год не проживают в Крыму. "Они с территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> играют роль "профессиональных крымских татар" ради заокеанских грантов и поддержки антироссийской риторики", - подчеркнул он.По его мнению, лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" <a href="http://ria.ru/person_Mustafa_Dzhemilev/" target="_blank" data-auto="true">Мустафа Джемилев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Refat_CHubarov/" target="_blank" data-auto="true">Рефат Чубаров</a>, а также организатор энергетической блокады Крыма <a href="http://ria.ru/person_Lenur_Isljamov/" target="_blank" data-auto="true">Ленур Ислямов</a> давно перестали быть крымскими татарами, так как в 2014 году "предали свою историческую родину и выбор своего народа".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20191003/1559408989.html

https://ria.ru/20200203/1564193306.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина рукавишникова , ленур ислямов, мустафа джемилев, республика крым, севастополь, парламентская ассамблея совета европы, оон, украина, общество