https://ria.ru/20200913/krasnodar-1577172111.html

После пожара в Краснодаре за помощью обратились более 400 человек

Более 400 человек обратились за помощью после пожара в многоэтажке в Краснодаре, 179 человек нуждаются в расселении, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:33

2020-09-13T16:33

2020-09-13T16:33

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Более 400 человек обратились за помощью после пожара в многоэтажке в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, 179 человек нуждаются в расселении, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуировали около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа - полностью потушен. Мэр города Евгений Первышов отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы."По состоянию на 14.00 за помощью обратились 414 человек, в том числе 46 детей. В расселении нуждаются 179 человек, в том числе 25 детей. В пункте временного размещения в гостинице "Кавказ" размещено 89 человек, в том числе шесть детей. В ПВР в гостинице "Москва" - три человека, в том числе один ребенок. Еще 87 человек, в том числе 18 детей, на личном транспорте выдвинулись в ПВР в гостинице "Кавказ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в пункте ПВР дежурят сотрудники Государственного пожарного надзора и психологи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.По данным МЧС, предварительная причина пожара – аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе одной из квартир. Для оценки ситуации, связанной с пожаром в многоэтажном жилом доме и скорейшего решения вопросов жизнеобеспечения пострадавших граждан, в Краснодар прибыла рабочая группа центрального аппарата МЧС России.Губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> заявил, что, по предварительным данным, сгоревший дом — самострой, уже сформированы комиссии для определения ущерба, и если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт.По данным МЧС, в результате пожара пострадали 64 квартиры. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.

https://ria.ru/20200913/pozhar-1577168942.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара жилого дома в Краснодаре Пожар вспыхнул в жилом доме в Краснодаре по улице Российской в субботу вечером. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мансардный этаж восьмиэтажного дома охватил огонь. Спасатели эвакуировали около 300 человек при помощи шести автобусов. Для ликвидации к месту пожара прибыла группа штаба пожаротушения, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожара составила 4400 квадратных метров. К 07.43 утра воскресенья возгорание полностью ликвидировали. 2020-09-13T16:33 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия