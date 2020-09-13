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"Китя, еще не готово": голодный кот из Сибири загипнотизировал хозяина
В Сети набирает популярность видео с котом, который буквально "загипнотизировал" хозяина в ожидании еды. Ролик опубликован на YouTube-канале ViralHog. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T07:14
2020-09-13T07:14
россия
новосибирск
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> В Сети набирает популярность видео с <a href="https://ria.ru/keyword_koty/" target="_blank">котом</a>, который буквально "загипнотизировал" хозяина в ожидании еды. Ролик опубликован на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=g5rdImYQqJ8&amp;ab_channel=ViralHog" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-канале ViralHog.На кадрах кот из Новосибирска находится на кухне и напоминает голодного человека, сидящего за столом. При этом питомец пристально и неподвижно смотрит в камеру, из-за чего хозяин смущается. Он пытается объясниться перед домашним животным и демонстрирует, что старается приготовить блюдо как можно скорее.Пользователи пришли в восторг от необычных эмоций сибирского кота."Этот взгляд", — отметил Neon Lights."Этот кот так смешно выражает желание есть", — отреагировал пользователь под ником 9cats house."Милый", — написал Imre Varjaskèri."Прекрасно", — высказалась Lucie Mcghee."Так для кошек звучат люди", — предположил Henry.
https://ria.ru/20200307/1568277841.html
россия
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россия, новосибирск, общество

"Китя, еще не готово": голодный кот из Сибири загипнотизировал хозяина

07:14 13.09.2020
3179
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео с котом, который буквально "загипнотизировал" хозяина в ожидании еды. Ролик опубликован на YouTube-канале ViralHog.
На кадрах кот из Новосибирска находится на кухне и напоминает голодного человека, сидящего за столом. При этом питомец пристально и неподвижно смотрит в камеру, из-за чего хозяин смущается. Он пытается объясниться перед домашним животным и демонстрирует, что старается приготовить блюдо как можно скорее.

"Китя, еще не готово, надо подождать. Успокойся, подожди немного", — обратился к коту "загипнотизированный" мужчина.

Пользователи пришли в восторг от необычных эмоций сибирского кота.
"Этот взгляд", — отметил Neon Lights.
"Этот кот так смешно выражает желание есть", — отреагировал пользователь под ником 9cats house.
"Милый", — написал Imre Varjaskèri.
"Прекрасно", — высказалась Lucie Mcghee.
"Так для кошек звучат люди", — предположил Henry.
Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети - РИА Новости, 1920, 07.03.2020
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Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети
3221129
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