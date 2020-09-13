https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577187161.html

ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T23:58

2020-09-13T23:58

2020-09-14T01:09

юго-восточная азия

европа

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) на своем сайте.По последним данным организации, в мире выявлено 307 930 случаев заражения за последние сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на обе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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юго-восточная азия

европа

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юго-восточная азия, европа, сша, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире