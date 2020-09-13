https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577187161.html
ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T23:58
2020-09-13T23:58
2020-09-14T01:09
юго-восточная азия
европа
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_5be59162471e6594e14c62645a352312.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) на своем сайте.По последним данным организации, в мире выявлено 307 930 случаев заражения за последние сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на обе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
SkyLark Project
Да-да, знаем, у нас опять начнётся 20-го. Знаем, что вы хотите чтобы мы сами стали умолять уколоть нам вашу "вакцину".
20
4
юго-восточная азия
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_108b6d459d1c55fbd845e90692f8bf87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юго-восточная азия, европа, сша, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире