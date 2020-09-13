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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577187161.html
ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T23:58
2020-09-14T01:09
юго-восточная азия
европа
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) на своем сайте.По последним данным организации, в мире выявлено 307 930 случаев заражения за последние сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на обе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Да-да, знаем, у нас опять начнётся 20-го. Знаем, что вы хотите чтобы мы сами стали умолять уколоть нам вашу "вакцину".
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юго-восточная азия
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юго-восточная азия, европа, сша, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки

23:58 13.09.2020 (обновлено: 01:09 14.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.
По последним данным организации, в мире выявлено 307 930 случаев заражения за последние сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.
ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.
Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на обе Америки - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и Европа, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаЮго-Восточная АзияЕвропаСШАКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
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Да-да, знаем, у нас опять начнётся 20-го. Знаем, что вы хотите чтобы мы сами стали умолять уколоть нам вашу "вакцину".
14 сентября, 00:28
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