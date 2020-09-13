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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577186528.html
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T23:05
2020-09-13T23:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице."В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составляет 4993.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:05 13.09.2020 (обновлено: 23:07 13.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составляет 4993.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
020512
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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