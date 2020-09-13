Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577184386.html
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 6,5 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 6,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:52
2020-09-13T21:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:203:2921:1846_1400x0_80_0_0_e1128eb9cb1b23746541ceafc7c44fb3.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> превысило 6,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным, в общей сложности коронавирусом в США заразились 6 501 904 человека, скончались 193 843 заболевших COVID-19. Выздоровели свыше 2,43 миллиона заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576969852.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_ab47d2e8882599558b3f2d8cb858983a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, сша, в мире

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 6,5 миллиона

21:52 13.09.2020
727
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 6,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным, в общей сложности коронавирусом в США заразились 6 501 904 человека, скончались 193 843 заболевших COVID-19. Выздоровели свыше 2,43 миллиона заразившихся.
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 10:22Распространение нового коронавируса
В США назвали число детей, заразившихся коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1721400
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСШАВ мире
Рекомендуем
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле ввели всеобщий карантин
Светлана Тихановская
Тихановская: совет оппозиции будет принимать решения узким составом
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
Вид города Триполи, Ливия
Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
Участники несанкционированной акции оппозиции и сотрудники правоохранительных органов в Минске
В Минске акция протеста завершилась без массовых задержаний
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве
Развожаев набирает более 82% голосов на выборах главы Севастополя
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах в местные парламенты
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов заявил, что похороны "Справедливой России" откладываются
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Медведев назвал эти выборы и подготовку к ним самыми трудными
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Никитин лидирует на выборах главы Тамбовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Вильфанд рассказал о потеплении до +24 градусов в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:04Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
23:02Махонин лидирует на выборах главы Пермского края
Лента новостейМолния