https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577160751.html

Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:06

2020-09-13T11:06

2020-09-13T11:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Welt</a> am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи."Мы не должны ограничиваться лишь количеством заражений при оценке ситуации", - считает вирусолог.По его словам, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других европейских странах, о росте смертности едва ли можно говорить. Профессор отметил, что нельзя "позволить жизни приостановиться", и никто - ни один политик, вирусолог или эпидемиолог - не знает "единого правильного способа борьбы с пандемией".По мнению Штрека, заражения по возможности необходимо предотвращать, но вместе с тем данные по числу зараженных можно интерпретировать иначе, чем сейчас."С социальной точки зрения, случаи заражения без симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее - хотя бы на короткий период времени - приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии", - заключил боннский профессор.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире заражены уже более 28,3 миллиона человек, более 911 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, германия, в мире