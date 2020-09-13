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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577160751.html
Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:06
2020-09-13T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Welt</a> am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи."Мы не должны ограничиваться лишь количеством заражений при оценке ситуации", - считает вирусолог.По его словам, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других европейских странах, о росте смертности едва ли можно говорить. Профессор отметил, что нельзя "позволить жизни приостановиться", и никто - ни один политик, вирусолог или эпидемиолог - не знает "единого правильного способа борьбы с пандемией".По мнению Штрека, заражения по возможности необходимо предотвращать, но вместе с тем данные по числу зараженных можно интерпретировать иначе, чем сейчас."С социальной точки зрения, случаи заражения без симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее - хотя бы на короткий период времени - приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии", - заключил боннский профессор.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире заражены уже более 28,3 миллиона человек, более 911 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
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коронавирус covid-19, воз, германия, в мире

Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

11:06 13.09.2020
372
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи.
"Мы не должны ограничиваться лишь количеством заражений при оценке ситуации", - считает вирусолог.
По его словам, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Германии и других европейских странах, о росте смертности едва ли можно говорить. Профессор отметил, что нельзя "позволить жизни приостановиться", и никто - ни один политик, вирусолог или эпидемиолог - не знает "единого правильного способа борьбы с пандемией".
По мнению Штрека, заражения по возможности необходимо предотвращать, но вместе с тем данные по числу зараженных можно интерпретировать иначе, чем сейчас.
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"С социальной точки зрения, случаи заражения без симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее - хотя бы на короткий период времени - приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии", - заключил боннский профессор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 28,3 миллиона человек, более 911 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГерманияВ мире
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