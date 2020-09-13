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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577160379.html
В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 650, Санкт-Петербурге - 206, Московской области - 166, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:46
2020-09-13T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 650, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 206, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> - 166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 650, 2. Санкт-Петербург - 206, 3. Московская область - 166", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 6, Чеченской Республике - 4, Чукотском автономном округе - 1.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом

10:46 13.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 650, Санкт-Петербурге - 206, Московской области - 166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 650, 2. Санкт-Петербург - 206, 3. Московская область - 166", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 6, Чеченской Республике - 4, Чукотском автономном округе - 1.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
041101
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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