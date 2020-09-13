https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577160230.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Москве, Подмосковье, Смоленской области и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:43
2020-09-13T10:43
2020-09-13T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Москве, Подмосковье, Смоленской области и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Москва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19