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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577160100.html
В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:41
2020-09-13T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости</strong>. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.В числе регионов с наибольшим количеством подтвержденных тестов Москва (690), Санкт-Петербург (206), Подмосковье (166), Ростовская (162) и Нижегородская (159) области. Всего один новый случай коронавируса за сутки зарегистрировали на Чукотке. Нет новых заболевших в Ненецкой автономии.Умерли еще 94 человека (всего — 18 578). Из медучреждений выписали 2690 пациентов (876 225).Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом

10:41 13.09.2020 (обновлено: 11:13 13.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
10:33Распространение нового коронавируса
В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
В числе регионов с наибольшим количеством подтвержденных тестов Москва (690), Санкт-Петербург (206), Подмосковье (166), Ростовская (162) и Нижегородская (159) области.
Всего один новый случай коронавируса за сутки зарегистрировали на Чукотке. Нет новых заболевших в Ненецкой автономии.
Умерли еще 94 человека (всего — 18 578). Из медучреждений выписали 2690 пациентов (876 225).
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1611025
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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