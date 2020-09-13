https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577160100.html
В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:41
2020-09-13T10:41
2020-09-13T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости</strong>. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.В числе регионов с наибольшим количеством подтвержденных тестов Москва (690), Санкт-Петербург (206), Подмосковье (166), Ростовская (162) и Нижегородская (159) области. Всего один новый случай коронавируса за сутки зарегистрировали на Чукотке. Нет новых заболевших в Ненецкой автономии.Умерли еще 94 человека (всего — 18 578). Из медучреждений выписали 2690 пациентов (876 225).Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200913/testirovanie-1577159848.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.
В числе регионов с наибольшим количеством подтвержденных тестов Москва (690), Санкт-Петербург (206), Подмосковье (166), Ростовская (162) и Нижегородская (159) области.
Всего один новый случай коронавируса за сутки зарегистрировали на Чукотке. Нет новых заболевших в Ненецкой автономии.
Умерли еще 94 человека (всего — 18 578). Из медучреждений выписали 2690 пациентов (876 225).
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф