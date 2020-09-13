https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577157214.html

В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки

В Москве выздоровели ещё 900 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 229 тысяч, сообщила журналистам РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T09:09

2020-09-13T09:09

2020-09-13T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выздоровели ещё 900 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 229 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 900 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200912/myasnikov-1577135818.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва