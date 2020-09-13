Кончаловский прокомментировал получение награды кинофестиваля в Венеции
00:56 13.09.2020 (обновлено: 09:54 13.09.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм "Дорогие товарищи!" стал для него неожиданностью, а само проведение фестиваля в условиях пандемии коронавируса он назвал огромным достижением, отметив смелость его организаторов.
Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского получил в субботу специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
"Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, - это, конечно, очень важно", - сказал Кончаловский в разговоре с журналистом, видеозапись которого опубликована на странице режиссера в Instagram.
"Любое искусство трансгранично, но есть вопросы политики, вопросы конъюнктуры. Разные вопросы, которые могут стать актуальными или которые могут пугать людей. Особенно сейчас, когда, так сказать, весь мир стремится куда-то, в какую-то такую политическую корректность", - добавил Кончаловский, отвечая на вопрос о смыслах в картине.
Он также отметил важность проведения кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений.
"Директор фестиваля и отборочная комиссия – это люди высокой культуры и смелости. И вообще, фестиваль сегодня сделать в таком положении, когда от пандемии (мир) страдает, это огромное достижение", - резюмировал он.
Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.
В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.