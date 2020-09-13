https://ria.ru/20200913/konchalovskiy-1577153190.html

Кончаловский прокомментировал получение награды кинофестиваля в Венеции

Режиссер Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм "Дорогие товарищи!" стал для него... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T00:56

2020-09-13T00:56

2020-09-13T09:54

культура

россия

юлия высоцкая

андрей кончаловский

москва

ссср

новочеркасск

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кончаловский</a> признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм "Дорогие товарищи!" стал для него неожиданностью, а само проведение фестиваля в условиях пандемии коронавируса он назвал огромным достижением, отметив смелость его организаторов.Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского получил в субботу специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля."Любое искусство трансгранично, но есть вопросы политики, вопросы конъюнктуры. Разные вопросы, которые могут стать актуальными или которые могут пугать людей. Особенно сейчас, когда, так сказать, весь мир стремится куда-то, в какую-то такую политическую корректность", - добавил Кончаловский, отвечая на вопрос о смыслах в картине.Он также отметил важность проведения кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений."Директор фестиваля и отборочная комиссия – это люди высокой культуры и смелости. И вообще, фестиваль сегодня сделать в таком положении, когда от пандемии (мир) страдает, это огромное достижение", - резюмировал он.Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Высоцкая</a>, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в <a href="http://ria.ru/location_Novocherkassk/" target="_blank" data-auto="true">Новочеркасске</a>, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a>. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.

https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152167.html

https://ria.ru/20200909/oskar-1576995062.html

gal.1957 Лицемер. Любой фильм, любого качества, про что- нибудь гадкое в СССР будет воспринят "на ура" на западе, и обласкан. Байкотировать надо этот фильм. Если бы не побежал за наградками на запад - это одно, а так - мерзко. 75

Олег Лавренко Раз получил приз, значит удалось плюнуть в наше советское прошлое. 60

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россия

москва

ссср

новочеркасск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия высоцкая, андрей кончаловский, москва, ссср, новочеркасск