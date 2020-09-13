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https://ria.ru/20200913/konchalovskiy-1577153190.html
Кончаловский прокомментировал получение награды кинофестиваля в Венеции
Режиссер Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм "Дорогие товарищи!" стал для него... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T00:56
2020-09-13T09:54
культура
россия
юлия высоцкая
андрей кончаловский
москва
ссср
новочеркасск
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кончаловский</a> признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм "Дорогие товарищи!" стал для него неожиданностью, а само проведение фестиваля в условиях пандемии коронавируса он назвал огромным достижением, отметив смелость его организаторов.Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского получил в субботу специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля."Любое искусство трансгранично, но есть вопросы политики, вопросы конъюнктуры. Разные вопросы, которые могут стать актуальными или которые могут пугать людей. Особенно сейчас, когда, так сказать, весь мир стремится куда-то, в какую-то такую политическую корректность", - добавил Кончаловский, отвечая на вопрос о смыслах в картине.Он также отметил важность проведения кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений."Директор фестиваля и отборочная комиссия – это люди высокой культуры и смелости. И вообще, фестиваль сегодня сделать в таком положении, когда от пандемии (мир) страдает, это огромное достижение", - резюмировал он.Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Высоцкая</a>, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в <a href="http://ria.ru/location_Novocherkassk/" target="_blank" data-auto="true">Новочеркасске</a>, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a>. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152167.html
https://ria.ru/20200909/oskar-1576995062.html
Лицемер. Любой фильм, любого качества, про что- нибудь гадкое в СССР будет воспринят "на ура" на западе, и обласкан. Байкотировать надо этот фильм. Если бы не побежал за наградками на запад - это одно, а так - мерзко.
75
Раз получил приз, значит удалось плюнуть в наше советское прошлое.
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8
россия
москва
ссср
новочеркасск
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, юлия высоцкая, андрей кончаловский, москва, ссср, новочеркасск

Кончаловский прокомментировал получение награды кинофестиваля в Венеции

00:56 13.09.2020 (обновлено: 09:54 13.09.2020)
6017
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля
Режиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм "Дорогие товарищи!" стал для него неожиданностью, а само проведение фестиваля в условиях пандемии коронавируса он назвал огромным достижением, отметив смелость его организаторов.
Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского получил в субботу специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

"Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, - это, конечно, очень важно", - сказал Кончаловский в разговоре с журналистом, видеозапись которого опубликована на странице режиссера в Instagram.

"Любое искусство трансгранично, но есть вопросы политики, вопросы конъюнктуры. Разные вопросы, которые могут стать актуальными или которые могут пугать людей. Особенно сейчас, когда, так сказать, весь мир стремится куда-то, в какую-то такую политическую корректность", - добавил Кончаловский, отвечая на вопрос о смыслах в картине.
Он также отметил важность проведения кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений.
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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"Директор фестиваля и отборочная комиссия – это люди высокой культуры и смелости. И вообще, фестиваль сегодня сделать в таком положении, когда от пандемии (мир) страдает, это огромное достижение", - резюмировал он.
Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.
В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
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31231594
Обсудить 8
КультураРоссияЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийМоскваСССРНовочеркасск
Популярные комментарии
Лицемер. Любой фильм, любого качества, про что- нибудь гадкое в СССР будет воспринят "на ура" на западе, и обласкан. Байкотировать надо этот фильм. Если бы не побежал за наградками на запад - это одно, а так - мерзко.
13 сентября, 01:36
ggal.1957
6600009
Раз получил приз, значит удалось плюнуть в наше советское прошлое.
13 сентября, 07:38
ОЛОлег Лавренко
5300007
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