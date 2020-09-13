https://ria.ru/20200913/komarova-1577162882.html

Наталью Комарову переизбрали губернатором Югры

Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры, передает корреспондент... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T12:15

2020-09-13T12:15

2020-09-13T15:00

единый день голосования — 2020

борис хохряков

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

политика

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталью Комарову</a> на должность губернатора Югры, передает корреспондент РИА Новости."Приняли участие в голосовании 38 депутатов... Число действительных бюллетеней - 33, число голосов за кандидата Комарову - 29", - заявил по итогам тайного голосования депутат думы Югры, руководитель счетной группы Александр Сальников.Как подчеркнул спикер парламента региона <a href="http://ria.ru/person_Boris_KHokhrjakov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Хохряков</a>, решение принято. "Большинством голосов на должность губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> - Югры избрана Комарова Наталья Владимировна", - сказал он. Каждый из претендентов на пост главы региона выступил на заседании думы с программой развития Югры на ближайшие годы. Так, Комарова подчеркнула, что приоритетами работы правительства округа в случае ее переизбрания станут, в частности, "расширение спектра промышленных компетенций", развитие креативных индустрий и сферы IT, сопровождение цифровой трансформации ТЭК, популяризация культуры Югры, расселение из аварийного жилья, увеличение рождаемости. "Минимум два ребенка в семье должны стать золотым стандартом югорского общества", - добавила она.Присутствующий на заседании полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов назвал этот день "знаменательным для Югры". "Наталья Владимировна Комарова руководит регионом десять лет. За эти годы автономный округ сделал существенный шаг вперед в социально-экономическом развитии, регион закрепил позиции одной из самых динамичных территорий... Люди хотят жить и работать в Югре, создавать здесь семьи, строить свое будущее", - подчеркнул он.Согласно законодательству, отбор кандидатов на пост главы региона проходил в несколько этапов. Ранее фракции направили фамилии претендентов губернатору Тюменской области Александру Моору, который внес на рассмотрение президенту РФ список из пяти кандидатур. В него вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, депутат Госдумы Евгений Марков (ЛДПР), депутаты думы ХМАО Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк ("Справедливая Россия"), а также спикер думы Югры Борис Хохряков.В августе в пресс-службе окружного парламента сообщили РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин внес три кандидатуры на рассмотрение думы ХМАО, в президентский список вошли Комарова, Савинцев и Сердюк. Эти же политики претендовали на пост губернатора Югры в 2015 году. Тогда за Комарову отдали свои голоса три четверти депутатов. Она руководит регионом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в РФ. Позже в воскресенье состоится торжественная церемония вступления в должность избранного главы региона.За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://ria.ru/20200603/1572420583.html

https://ria.ru/20200716/1574460697.html

Алексей Веселин Там нет прямых выборов. Значит думу надо подчищать от ЕР 72

STeaM Project Band Именно для этого придумали «умное голосование». 49

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис хохряков, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, политика