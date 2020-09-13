https://ria.ru/20200913/klesch-1577152789.html

Россиян предупредили о второй волне активности клещей

Осенью россияне рискуют столкнуться со второй волной активизации клещей. В это время года они будут ничуть не менее опасны, чем весной, рассказала радио Sputnik РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T02:00

2020-09-13T02:00

2020-09-13T02:00

здоровье

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Осенью россияне рискуют столкнуться со второй волной активизации клещей. В это время года они будут ничуть не менее опасны, чем весной, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200913/klesch-1577104192.html" target="_blank">радио Sputnik</a> кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов центра имени М.П. Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Оксана Белова.Для лесных, луговых и степных клещей осень – это сезон повышенной активности. В это время года членистоногие начинают нападать на людей и домашних животных практически по всей стране. "В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее. Если мы говорим о Сибири и о <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, то таежный клещ осенью не выходит. Но помимо лесных клещей есть еще луговые и степные клещи, они немного другие. У них тоже два пика активности, и с ними осенью можно встретиться на всей территории России. Лучше осенью не расслабляться и быть начеку, поскольку неизвестно какой вид клеща на вас может наползти", – рассказала Белова."Осенние клещи" ничуть не менее опасны, чем членистоногие других сезонов, предупреждает эксперт. По ее словам, они переносят одинаковые заболевания. "Нет никакого сезонного деления по заболеваниям. Клещи всегда могут быть заражены патогенами. И осенью, и весной, если вас укусил клещ, то он может быть заражен. Надо быть внимательнее, чтобы вас не укусили", – пояснила кандидат биологических наук.Способы защиты от клещей в любой сезон остаются одинаковыми – это вакцина от энцефалита и правильная одежда для похода в лес. "Прежде всего, надо обезопасить себя от вируса, от клещевого энцефалита. Если вы вакцинированы, то вы защищены от заражения этим вирусом, даже если зараженный клещ вас укусил. Второй вид профилактики – это то, как вы одеваетесь и ведете себя в лесу. Правильная одежда в лесу – это штаны, заправленные в носки, тогда у клеща нет шанса подползти под одежду. Также футболку надо заправить в штаны, а на голову лучше надеть бандану или кепку", – заключила Белова.

https://ria.ru/20200805/1575343162.html

https://ria.ru/20200717/1574508863.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, российская академия наук, общество