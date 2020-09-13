https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T10:06

2020-09-13T10:06

2020-09-13T10:48

культура

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

чулпан хаматова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости, Анна Горбашова.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova/" target="_blank" data-auto="true">Чулпан Хаматова</a> считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице."Я могу прокомментировать только с точки зрения сочувствия к Мише, к его судьбе. Это огромное горе: погибли два человека, это так и есть. Все это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия - это было чудовищно. Я считаю, это опасный показатель, опасная черта, через которую наше, российское, общество переступило. Когда с такой яростью бьют лежачего, добивают его камнями, мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей. И это повод задуматься всем",- сказала Хаматова в беседе с корреспондентом РИА Новости.Она отметила, что очень надеется на смягчение приговора актеру. Ранее сообщалось, что защита Ефремова обжаловала приговор Пресненского суда.

https://ria.ru/20200912/efremov-1577123669.html

Mitrich Kolobok Kolobok Вёл бы себя подобающе, извинился бы перед родными погибшего, покаялся, и отношение было бы другим. Устроил из процесса шапито с фриком-адвокатом, и получил соответствующий общественный резонанс. 79

egorka.popov.61 Адекватная реакция общества на убийство, когда убийца не признает вину. Вспоминается лицемерная реплика самой Хаматовой, что СССР виноват, что будучи татаркой она не знает татарского языка. 70

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, чулпан хаматова, михаил ефремов, происшествия