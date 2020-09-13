https://ria.ru/20200913/khaftar-1577153541.html

США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T01:24

2020-09-13T01:24

2020-09-13T01:24

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a> полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти."ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября", - говорится в заявлении посольства, опубликованным после обмена письмами между Хафтаром и послом США Ричардом Норландом.Американское посольство добавило, что приветствует со своей стороны восстановление работы Национальной нефтяной корпорации в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank">Ливии</a>. США также поддерживают финансовую модель, при которой существует гарантия, что доходы от реализации нефти и газа будут распределяться открыто и использоваться на благо ливийского народа.В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране. В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халифа хафтар, москва, триполи, ливия, сша, в мире