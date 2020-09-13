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https://ria.ru/20200913/khaftar-1577153541.html
США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T01:24
2020-09-13T01:24
халифа хафтар
москва
триполи
ливия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a> полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти."ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября", - говорится в заявлении посольства, опубликованным после обмена письмами между Хафтаром и послом США Ричардом Норландом.Американское посольство добавило, что приветствует со своей стороны восстановление работы Национальной нефтяной корпорации в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank">Ливии</a>. США также поддерживают финансовую модель, при которой существует гарантия, что доходы от реализации нефти и газа будут распределяться открыто и использоваться на благо ливийского народа.В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране. В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html
https://ria.ru/20200907/liviya-1576885915.html
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халифа хафтар, москва, триполи, ливия, сша, в мире

США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии

01:24 13.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти.
"ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября", - говорится в заявлении посольства, опубликованным после обмена письмами между Хафтаром и послом США Ричардом Норландом.
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Американское посольство добавило, что приветствует со своей стороны восстановление работы Национальной нефтяной корпорации в Ливии. США также поддерживают финансовую модель, при которой существует гарантия, что доходы от реализации нефти и газа будут распределяться открыто и использоваться на благо ливийского народа.
В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране. В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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Халифа ХафтарМоскваТриполиЛивияСШАВ мире
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