https://ria.ru/20200913/kavill-1577103063.html

Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда

Искусственный интеллект провел кастинг и выяснил, что лучший британский претендент на роль следующего Джеймса Бонда — Генри Кавилл, сообщает Movieweb. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T05:49

2020-09-13T05:49

2020-09-13T05:49

идрис эльба

анджелина джоли (войт)

культура

кино и сериалы

новости культуры

крис эванс

уилл смит

дэниел крейг

великобритания

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<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости</strong>. Искусственный интеллект провел кастинг и выяснил, что лучший британский претендент на роль следующего Джеймса Бонда — Генри Кавилл, <a href="https://movieweb.com/james-bond-henry-cavill-karl-urban-artificial-intelligence-casting/" target="_blank">сообщает</a> Movieweb.Программа Largo.ai сравнивала характеристики потенциальных кандидатов и самого персонажа, чтобы выбрать преемника Дэниела Крейга, сыгравшего знаменитого агента в последней, 25-ой части бондианы – "Не время умирать". Из британских актеров на первое место вышел Генри Кавилл (92%), на втором — Ричард Армитедж из "Хоббита" (92%), а на третьем — Идрис Эльба (90,0%). Когда в выборку включили не только уроженцев Великобритании, то лучшим Бондом искусственный интеллект назначил Карла Урбана (96,7%), на втором месте — Крис Эванс (93,3%), на третьем — Уилл Смит (92,2%). Если бы режиссеры решили сменить агенту пол, то кандидатом номер один оказалась бы Джина Карано (97,3%), номер два — Кэти Сакхофф (94,4%), замыкает тройку с незначительным отставанием Анджелина Джоли (94,2%).

https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идрис эльба, анджелина джоли (войт), кино и сериалы, новости культуры, крис эванс, уилл смит, дэниел крейг, великобритания