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https://ria.ru/20200913/kavill-1577103063.html
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Искусственный интеллект провел кастинг и выяснил, что лучший британский претендент на роль следующего Джеймса Бонда — Генри Кавилл, сообщает Movieweb. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T05:49
2020-09-13T05:49
идрис эльба
анджелина джоли (войт)
культура
кино и сериалы
новости культуры
крис эванс
уилл смит
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<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости</strong>. Искусственный интеллект провел кастинг и выяснил, что лучший британский претендент на роль следующего Джеймса Бонда — Генри Кавилл, <a href="https://movieweb.com/james-bond-henry-cavill-karl-urban-artificial-intelligence-casting/" target="_blank">сообщает</a> Movieweb.Программа Largo.ai сравнивала характеристики потенциальных кандидатов и самого персонажа, чтобы выбрать преемника Дэниела Крейга, сыгравшего знаменитого агента в последней, 25-ой части бондианы – "Не время умирать". Из британских актеров на первое место вышел Генри Кавилл (92%), на втором — Ричард Армитедж из "Хоббита" (92%), а на третьем — Идрис Эльба (90,0%). Когда в выборку включили не только уроженцев Великобритании, то лучшим Бондом искусственный интеллект назначил Карла Урбана (96,7%), на втором месте — Крис Эванс (93,3%), на третьем — Уилл Смит (92,2%). Если бы режиссеры решили сменить агенту пол, то кандидатом номер один оказалась бы Джина Карано (97,3%), номер два — Кэти Сакхофф (94,4%), замыкает тройку с незначительным отставанием Анджелина Джоли (94,2%).
https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html
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идрис эльба, анджелина джоли (войт), кино и сериалы, новости культуры, крис эванс, уилл смит, дэниел крейг, великобритания

Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда

05:49 13.09.2020
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© AP Photo / Brent N. Clarke / Evan AgostiniГенри Кавилл и Дэниел Крэйг
Генри Кавилл и Дэниел Крэйг - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / Brent N. Clarke / Evan Agostini
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Искусственный интеллект провел кастинг и выяснил, что лучший британский претендент на роль следующего Джеймса Бонда — Генри Кавилл, сообщает Movieweb.
Программа Largo.ai сравнивала характеристики потенциальных кандидатов и самого персонажа, чтобы выбрать преемника Дэниела Крейга, сыгравшего знаменитого агента в последней, 25-ой части бондианы – "Не время умирать".
Из британских актеров на первое место вышел Генри Кавилл (92%), на втором — Ричард Армитедж из "Хоббита" (92%), а на третьем — Идрис Эльба (90,0%).
Когда в выборку включили не только уроженцев Великобритании, то лучшим Бондом искусственный интеллект назначил Карла Урбана (96,7%), на втором месте — Крис Эванс (93,3%), на третьем — Уилл Смит (92,2%).
Если бы режиссеры решили сменить агенту пол, то кандидатом номер один оказалась бы Джина Карано (97,3%), номер два — Кэти Сакхофф (94,4%), замыкает тройку с незначительным отставанием Анджелина Джоли (94,2%).
Кадр из фильма Не время умирать - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 00:28Культура
Вышел трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
011033
КультураИдрис ЭльбаАнджелина Джоли (Войт)Кино и сериалыНовости культурыКрис ЭвансУилл СмитДэниел КрейгВеликобритания
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