https://ria.ru/20200913/karantin-1577184361.html

В Израиле ввели всеобщий карантин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три недели. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:52

2020-09-13T21:52

2020-09-13T22:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три недели.Локдаун начнется 19 сентября, рассказал председатель кабмина."Сегодня на заседании правительства мы приняли решение о закрытии (на карантин) на ближайшие три недели, с возможностью продления, но на данный момент — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. — Прим. ред.)", — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.В четверг правительственная комиссия по коронавирусу переложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября — с таким предложением выступила в четверг правительственная комиссия по коронавирусу. Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой.

Борисыч 2019 Ну, а чего ещё ожидать от "лучшей в мире" медицины - только карантин и вопли ... как в России всё плохо со здравоохранением и вакциной)) 55

Егор Панкратов У вас украинцев карантин пожизненный. 34

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израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире