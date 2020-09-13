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В Израиле ввели всеобщий карантин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три недели. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:52
2020-09-13T22:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три недели.Локдаун начнется 19 сентября, рассказал председатель кабмина."Сегодня на заседании правительства мы приняли решение о закрытии (на карантин) на ближайшие три недели, с возможностью продления, но на данный момент — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. — Прим. ред.)", — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.В четверг правительственная комиссия по коронавирусу переложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября — с таким предложением выступила в четверг правительственная комиссия по коронавирусу. Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой.
Ну, а чего ещё ожидать от "лучшей в мире" медицины - только карантин и вопли ... как в России всё плохо со здравоохранением и вакциной))
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У вас украинцев карантин пожизненный.
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израиль
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

В Израиле ввели всеобщий карантин

21:52 13.09.2020 (обновлено: 22:02 13.09.2020)
22219
© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три недели.
Локдаун начнется 19 сентября, рассказал председатель кабмина.
"Сегодня на заседании правительства мы приняли решение о закрытии (на карантин) на ближайшие три недели, с возможностью продления, но на данный момент — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. — Прим. ред.)", — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.
В четверг правительственная комиссия по коронавирусу переложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября — с таким предложением выступила в четверг правительственная комиссия по коронавирусу.
Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.
В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ну, а чего ещё ожидать от "лучшей в мире" медицины - только карантин и вопли ... как в России всё плохо со здравоохранением и вакциной))
13 сентября, 22:55
Б2Борисыч 2019
201131317
У вас украинцев карантин пожизненный.
13 сентября, 22:53
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
20121001
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