Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/kapital-1577153576.html
В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, сообщили в субботу РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T01:26
2020-09-13T10:01
россия
сергей морозов (политик)
ульяновская область
самара
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194329_0:208:3078:1939_1400x0_80_0_0_4ff172e6a4bdac2f27359f5013a06fd7.jpg
<strong>САМАРА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе главы региона.Отцовский капитал, по словам главы региона, планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион".Также губернатор заявил о необходимости меры поддержки для женщин старше 35 лет.
3
россия
ульяновская область
самара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194329_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b9742857721062b6ae0c20efb8344318.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей морозов (политик), ульяновская область, самара, общество

В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал

01:26 13.09.2020 (обновлено: 10:01 13.09.2020)
3761
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМужчина с детской коляской
Мужчина с детской коляской - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САМАРА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе главы региона.

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу", — привели слова Морозова в пресс-службе.

Отцовский капитал, по словам главы региона, планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион".
Также губернатор заявил о необходимости меры поддержки для женщин старше 35 лет.
67701111
Обсудить 3
РоссияСергей Морозов (политик)Ульяновская областьСамараОбщество
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Американская скорая помощь. Архивное фото
На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Готовка
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Назван способ избежать новых уловок мошенников
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Клещи
Россиян предупредили о второй волне активности клещей
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния