https://ria.ru/20200913/kapital-1577153576.html

В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, сообщили в субботу РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T01:26

2020-09-13T01:26

2020-09-13T10:01

россия

сергей морозов (политик)

ульяновская область

самара

общество

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<strong>САМАРА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе главы региона.Отцовский капитал, по словам главы региона, планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион".Также губернатор заявил о необходимости меры поддержки для женщин старше 35 лет.

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россия

ульяновская область

самара

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей морозов (политик), ульяновская область, самара, общество