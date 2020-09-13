https://ria.ru/20200913/ispaniya-1577096121.html

На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов

Отельеры Канарских островов ведут переговоры с региональными и национальными властями об организации быстрого тестирования на коронавирус для туристов, чтобы... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T15:35

2020-09-13T15:35

2020-09-13T15:35

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Отельеры Канарских островов ведут переговоры с региональными и национальными властями об организации быстрого тестирования на коронавирус для туристов, чтобы попытаться спасти хотя бы часть зимнего сезона после плохого летнего, <a href="https://news.yahoo.com/canary-islands-aim-quick-tourist-140746083.html" target="_blank">сообщает</a> News.Yahoo.Com.Зимой на этом атлантическом архипелаге тепло, так что на холодное время года приходится половина ежегодных доходов Канар от туризма.После резкого снижения числа иностранных путешественников, карантина в Великобритании и предупреждений о поездках в Испанию в Германии, официальные лица надеются, что быстрое тестирование по прибытии и отъезде поможет вернуть турпоток.Отельеры заявили, что возможность получить результаты менее чем за 15 минут позволит заманить иностранных гостей обратно. "Пройдет некоторое время, прежде чем это станет реальностью, поэтому мы не собираемся спасать весь зимний сезон, который начинается 1 ноября, но хотя бы его часть", — сказал Хуан Пабло Гонсалес, менеджер ассоциации из более чем 250 отелей в регионе Тенерифе.

https://ria.ru/20200910/ispaniya-1577053183.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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