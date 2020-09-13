https://ria.ru/20200913/internet-1577179989.html
В Минске возобновилась работа мобильного интернета
Работа мобильного интернета в Минске возобновилась в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:47
2020-09-13T19:47
2020-09-13T19:47
протесты в белоруссии
а1
александр лукашенко
мтс
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Работа мобильного интернета в Минске возобновилась в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.Днем в воскресенье пользователи операторов мобильной связи в белорусской столице начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет - в частности, наблюдались сбои в предоставлении услуги у клиентов операторов <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и A1. Трудности с доступом в интернет совпали по времени с массовой акцией противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Тогда же оператор <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a> сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета."По состоянию на 19.15 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении A1 в <a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1305180506359828483" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Примерно в это же время полноценная работа мобильного интернета возобновилась и у пользователей МТС.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200913/brest-1577178044.html
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179785.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Работа мобильного интернета в Минске возобновилась в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Днем в воскресенье пользователи операторов мобильной связи в белорусской столице начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет - в частности, наблюдались сбои в предоставлении услуги у клиентов операторов МТС
и A1. Трудности с доступом в интернет совпали по времени с массовой акцией противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко
. Тогда же оператор А1
сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске
в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.
"По состоянию на 19.15 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении A1 в Twitter
.
Примерно в это же время полноценная работа мобильного интернета возобновилась и у пользователей МТС.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии
- как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.