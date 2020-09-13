https://ria.ru/20200913/gripp-1577158050.html
Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:34
2020-09-13T09:34
2020-09-13T09:34
россия
михаил мишустин
правительство рф
грипп
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба правительства.Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации."На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё более 15,5 миллионов доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.
https://ria.ru/20200910/gripp-1577024116.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, грипп
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба правительства.
Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.
"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё более 15,5 миллионов доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.