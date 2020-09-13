https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html
Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы
Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, сообщает YourTango. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T06:51
2020-09-13T06:51
2020-09-13T06:54
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культура
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<strong> МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, <a href="https://www.yourtango.com/2018311691/horoscope-six-crazy-making-zodaic-signs-make-you-question-sanity-per-astrology" target="_blank">сообщает</a> YourTango. По ее словам, независимо от того, преднамеренно ли так ведут себя представители этих знаков или просто не могут совладать с собой, в конечном итоге им свойственно быть занудами и проявлять черты, присущие токсичным людям.Руби Миранда отмечает, <strong>Овен</strong> — худший из тех знаков, которые могут свести с ума. Их главная проблема состоит в том, что если их чем-то задеть — они не успокоятся. В большинстве случаев представители этого знака начинают трепать нервы, если с ними не согласны. <strong>Рак</strong> — еще один бесшабашный знак. Представители этого знака умеют сводить с ума тех, кто их окружает, причем делают это не только потому что непостоянны и беспечны. Раки еще умеют предавать. Они от природы — первоклассные обманщики. Ни один другой знак не способен так "нападать со спины". Тоже самое касается <strong>Львов</strong>, которые любят действовать на нервы. Руби Миранда утверждает, что они бывают слишком свирепыми. Правда, в их сознание это слово означает что-то великолепное и невероятное. Им кажется, что когда они проявляют чрезмерный напор — это пойдет только на пользу. Правда, того же не скажешь о тех, кому приходится терпеть Львов, которые могут пилить окружающих чуть ли не до полусмерти практически по любой причине. Весы лгут, причем делают это, ради того, чтобы сохранить лицо и репутацию — это одна из основных целей их жизни. Представители этого знака ни в чем не признаются и не берут на себя ответственность за любую совершенную ими вину. В большинстве случаев Весам все сходит с рук. Но люди прекрасно понимают, что под этой маской "хорошего человека" скрывается самый обыкновенный лжец, который не хочет, чтобы его разоблачили. Наглость и вредность<strong> Водолеев</strong> не знает границ. <strong>Рыбы</strong> — мастера манипуляций, которые даже не переживают из-за то, что превращают эмоции окружающих в гнев, злость и ярость.
https://ria.ru/20200809/1575500749.html
https://ria.ru/20200712/1574173829.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрология, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, сообщает
YourTango.
По ее словам, независимо от того, преднамеренно ли так ведут себя представители этих знаков или просто не могут совладать с собой, в конечном итоге им свойственно быть занудами и проявлять черты, присущие токсичным людям.
Руби Миранда отмечает, Овен — худший из тех знаков, которые могут свести с ума. Их главная проблема состоит в том, что если их чем-то задеть — они не успокоятся. В большинстве случаев представители этого знака начинают трепать нервы, если с ними не согласны.
"Помните, никогда не спорьте с Овном, если заботитесь о своем душевном равновесии и спокойствии", — предупреждает астролог.
Рак — еще один бесшабашный знак. Представители этого знака умеют сводить с ума тех, кто их окружает, причем делают это не только потому что непостоянны и беспечны. Раки еще умеют предавать. Они от природы — первоклассные обманщики. Ни один другой знак не способен так "нападать со спины".
Тоже самое касается Львов, которые любят действовать на нервы. Руби Миранда утверждает, что они бывают слишком свирепыми. Правда, в их сознание это слово означает что-то великолепное и невероятное. Им кажется, что когда они проявляют чрезмерный напор — это пойдет только на пользу. Правда, того же не скажешь о тех, кому приходится терпеть Львов, которые могут пилить окружающих чуть ли не до полусмерти практически по любой причине.
"Весы гарантированно доведут вас до того, что вы либо "выдавите себе глаза", либо вам понадобится кнопка катапультирования", — уверена астролог.
Весы лгут, причем делают это, ради того, чтобы сохранить лицо и репутацию — это одна из основных целей их жизни. Представители этого знака ни в чем не признаются и не берут на себя ответственность за любую совершенную ими вину. В большинстве случаев Весам все сходит с рук. Но люди прекрасно понимают, что под этой маской "хорошего человека" скрывается самый обыкновенный лжец, который не хочет, чтобы его разоблачили.
Наглость и вредность Водолеев не знает границ.
"Пока вы будете ждать чего-то от них, они забудут, что вы есть и ни за что не дадут вам то, что вы хотите. Водолеи не планируют идти на компромисс и выходить из зоны комфорта, — подчеркивает Руби Миранда. — Им проще игнорировать вас, пока вы не начнете сходить с ума от этого".
Рыбы — мастера манипуляций, которые даже не переживают из-за то, что превращают эмоции окружающих в гнев, злость и ярость.
"Затем внезапно, после того, как у вас уже не останется сил что-то выяснять с ними, Рыбы заметят, что вам нужна помощь, — говорит астролог. — Они сделают вид как будто ничего не произошло, как будто на них не лежит никакой ответственности. Представители этого знака протянут руку. Но взять эту руку — значит снова подписаться на подобное безумие".