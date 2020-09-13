Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html
Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы
Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, сообщает YourTango. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T06:51
2020-09-13T06:54
астрология
стиль жизни
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573485428_0:0:3001:1688_1400x0_80_0_0_e9121d10d223c174b33bad99f103f42a.jpg
<strong> МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, <a href="https://www.yourtango.com/2018311691/horoscope-six-crazy-making-zodaic-signs-make-you-question-sanity-per-astrology" target="_blank">сообщает</a> YourTango. По ее словам, независимо от того, преднамеренно ли так ведут себя представители этих знаков или просто не могут совладать с собой, в конечном итоге им свойственно быть занудами и проявлять черты, присущие токсичным людям.Руби Миранда отмечает, <strong>Овен</strong> — худший из тех знаков, которые могут свести с ума. Их главная проблема состоит в том, что если их чем-то задеть — они не успокоятся. В большинстве случаев представители этого знака начинают трепать нервы, если с ними не согласны. <strong>Рак</strong> — еще один бесшабашный знак. Представители этого знака умеют сводить с ума тех, кто их окружает, причем делают это не только потому что непостоянны и беспечны. Раки еще умеют предавать. Они от природы — первоклассные обманщики. Ни один другой знак не способен так "нападать со спины". Тоже самое касается <strong>Львов</strong>, которые любят действовать на нервы. Руби Миранда утверждает, что они бывают слишком свирепыми. Правда, в их сознание это слово означает что-то великолепное и невероятное. Им кажется, что когда они проявляют чрезмерный напор — это пойдет только на пользу. Правда, того же не скажешь о тех, кому приходится терпеть Львов, которые могут пилить окружающих чуть ли не до полусмерти практически по любой причине. Весы лгут, причем делают это, ради того, чтобы сохранить лицо и репутацию — это одна из основных целей их жизни. Представители этого знака ни в чем не признаются и не берут на себя ответственность за любую совершенную ими вину. В большинстве случаев Весам все сходит с рук. Но люди прекрасно понимают, что под этой маской "хорошего человека" скрывается самый обыкновенный лжец, который не хочет, чтобы его разоблачили. Наглость и вредность<strong> Водолеев</strong> не знает границ. <strong>Рыбы</strong> — мастера манипуляций, которые даже не переживают из-за то, что превращают эмоции окружающих в гнев, злость и ярость.
https://ria.ru/20200809/1575500749.html
https://ria.ru/20200712/1574173829.html
https://ria.ru/20200520/1571682319.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573485428_128:0:2795:2000_1400x0_80_0_0_f66b55d0c12254f4e65411caa568c461.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы

06:51 13.09.2020 (обновлено: 06:54 13.09.2020)
12578
© Depositphotos / Konstantin PostumitenkoМать ругает дочь
Мать ругает дочь - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Depositphotos / Konstantin Postumitenko
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, сообщает YourTango.
По ее словам, независимо от того, преднамеренно ли так ведут себя представители этих знаков или просто не могут совладать с собой, в конечном итоге им свойственно быть занудами и проявлять черты, присущие токсичным людям.
Руби Миранда отмечает, Овен — худший из тех знаков, которые могут свести с ума. Их главная проблема состоит в том, что если их чем-то задеть — они не успокоятся. В большинстве случаев представители этого знака начинают трепать нервы, если с ними не согласны.

"Помните, никогда не спорьте с Овном, если заботитесь о своем душевном равновесии и спокойствии", — предупреждает астролог.

Рак — еще один бесшабашный знак. Представители этого знака умеют сводить с ума тех, кто их окружает, причем делают это не только потому что непостоянны и беспечны. Раки еще умеют предавать. Они от природы — первоклассные обманщики. Ни один другой знак не способен так "нападать со спины".
Молодые люди ссорятся - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 00:41Культура
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
Тоже самое касается Львов, которые любят действовать на нервы. Руби Миранда утверждает, что они бывают слишком свирепыми. Правда, в их сознание это слово означает что-то великолепное и невероятное. Им кажется, что когда они проявляют чрезмерный напор — это пойдет только на пользу. Правда, того же не скажешь о тех, кому приходится терпеть Львов, которые могут пилить окружающих чуть ли не до полусмерти практически по любой причине.

"Весы гарантированно доведут вас до того, что вы либо "выдавите себе глаза", либо вам понадобится кнопка катапультирования", — уверена астролог.

Весы лгут, причем делают это, ради того, чтобы сохранить лицо и репутацию — это одна из основных целей их жизни. Представители этого знака ни в чем не признаются и не берут на себя ответственность за любую совершенную ими вину. В большинстве случаев Весам все сходит с рук. Но люди прекрасно понимают, что под этой маской "хорошего человека" скрывается самый обыкновенный лжец, который не хочет, чтобы его разоблачили.
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
12 июля, 06:38Культура
Названы знаки зодиака, которые легко поддаются переменам настроения
Наглость и вредность Водолеев не знает границ.

"Пока вы будете ждать чего-то от них, они забудут, что вы есть и ни за что не дадут вам то, что вы хотите. Водолеи не планируют идти на компромисс и выходить из зоны комфорта, — подчеркивает Руби Миранда. — Им проще игнорировать вас, пока вы не начнете сходить с ума от этого".

Рыбы — мастера манипуляций, которые даже не переживают из-за то, что превращают эмоции окружающих в гнев, злость и ярость.

"Затем внезапно, после того, как у вас уже не останется сил что-то выяснять с ними, Рыбы заметят, что вам нужна помощь, — говорит астролог. — Они сделают вид как будто ничего не произошло, как будто на них не лежит никакой ответственности. Представители этого знака протянут руку. Но взять эту руку — значит снова подписаться на подобное безумие".

Муж и жена ссорятся - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая, 06:55Культура
Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык
1762149
КультураастрологияСтиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Анна Плетнева в Анталии
Анна Плетнева — о турецких мачо, горных козлах и мексиканских беженцах
Генри Кавилл и Дэниел Крэйг
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Вручение Золотого Льва на 77-м Венецианском кинофестивале
Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
Готовка
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
Девушки в кафе в Гонконге
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение
Главный военно-морской парад России
Российские Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами
Ликвидация пожара в Краснодаре. 13 сентября 2020
ГУ МЧС Кубани привели в режим чрезвычайной ситуации
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния