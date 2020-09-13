https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html

Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы

Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, сообщает YourTango. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T06:51

2020-09-13T06:51

2020-09-13T06:54

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<strong> МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые любят трепать нервы окружающим и выводить их из себя, <a href="https://www.yourtango.com/2018311691/horoscope-six-crazy-making-zodaic-signs-make-you-question-sanity-per-astrology" target="_blank">сообщает</a> YourTango. По ее словам, независимо от того, преднамеренно ли так ведут себя представители этих знаков или просто не могут совладать с собой, в конечном итоге им свойственно быть занудами и проявлять черты, присущие токсичным людям.Руби Миранда отмечает, <strong>Овен</strong> — худший из тех знаков, которые могут свести с ума. Их главная проблема состоит в том, что если их чем-то задеть — они не успокоятся. В большинстве случаев представители этого знака начинают трепать нервы, если с ними не согласны. <strong>Рак</strong> — еще один бесшабашный знак. Представители этого знака умеют сводить с ума тех, кто их окружает, причем делают это не только потому что непостоянны и беспечны. Раки еще умеют предавать. Они от природы — первоклассные обманщики. Ни один другой знак не способен так "нападать со спины". Тоже самое касается <strong>Львов</strong>, которые любят действовать на нервы. Руби Миранда утверждает, что они бывают слишком свирепыми. Правда, в их сознание это слово означает что-то великолепное и невероятное. Им кажется, что когда они проявляют чрезмерный напор — это пойдет только на пользу. Правда, того же не скажешь о тех, кому приходится терпеть Львов, которые могут пилить окружающих чуть ли не до полусмерти практически по любой причине. Весы лгут, причем делают это, ради того, чтобы сохранить лицо и репутацию — это одна из основных целей их жизни. Представители этого знака ни в чем не признаются и не берут на себя ответственность за любую совершенную ими вину. В большинстве случаев Весам все сходит с рук. Но люди прекрасно понимают, что под этой маской "хорошего человека" скрывается самый обыкновенный лжец, который не хочет, чтобы его разоблачили. Наглость и вредность<strong> Водолеев</strong> не знает границ. <strong>Рыбы</strong> — мастера манипуляций, которые даже не переживают из-за то, что превращают эмоции окружающих в гнев, злость и ярость.

https://ria.ru/20200809/1575500749.html

https://ria.ru/20200712/1574173829.html

https://ria.ru/20200520/1571682319.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, новости культуры