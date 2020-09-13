https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577185097.html
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы региона, набирая 88,60% голосов после обработки 2,28% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:11
2020-09-13T22:11
2020-09-13T22:11
единый день голосования — 2020
партия роста
коммунисты россии
лдпр
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Действующий глава Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> лидирует на выборах главы региона, набирая 88,60% голосов после обработки 2,28% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>") набирает 88,60% голосов, Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") - 4,31% голосов, Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>") - 2,95% голосов, Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 2,07% голосов, Олег Коробченко (<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия роста</a>) - 1,86% голосов.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
1
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РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия роста, коммунисты россии, лдпр, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика