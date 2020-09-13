Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577181616.html
ЦИК сообщил о явке на онлайн-голосовании в двух регионах
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительные выборы в Госдуму составила 90,59% в Курской и 91,54% - в Ярославской областях, передает РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T20:31
2020-09-13T20:45
единый день голосования — 2020
госдума рф
курская область
ярославская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178842_52:559:2698:2048_1400x0_80_0_0_955213e895116624ddaf503f7369c80f.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.</strong> Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительные выборы в Госдуму составила 90,59% в Курской и 91,54% - в Ярославской областях, передает корреспондент РИА Новости.Дистанционное электронное голосование проводится на дополнительных выборах депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях в единый день голосования 13 сентября, а также шло два предшествующих дня, 11 и 12 сентября.На 20.00 мск 13 сентября явка на дистанционном электронном голосовании в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> составила 90,59%, в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> - 91,54%, следует из данных на информтабло ЦИК.Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали свыше 31 тысячи человек.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577181464.html
курская область
ярославская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178842_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_05628c36f872831a397db2799d9c8664.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, курская область, ярославская область, политика

ЦИК сообщил о явке на онлайн-голосовании в двух регионах

20:31 13.09.2020 (обновлено: 20:45 13.09.2020)
260
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК РФ
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительные выборы в Госдуму составила 90,59% в Курской и 91,54% - в Ярославской областях, передает корреспондент РИА Новости.
Дистанционное электронное голосование проводится на дополнительных выборах депутатов в Госдуму по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях в единый день голосования 13 сентября, а также шло два предшествующих дня, 11 и 12 сентября.
Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 20:29Республика Татарстан
ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах глав регионов
На 20.00 мск 13 сентября явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области составила 90,59%, в Ярославской области - 91,54%, следует из данных на информтабло ЦИК.
Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали свыше 31 тысячи человек.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске на выборах губернатора Иркутской области
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

Кандидат в губернаторы Иркутской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Михаил Щапов во время голосования на избирательном участке в Иркутске
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с супругой Гульсиной во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
Перейти в фотобанк
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
400013
Обсудить 0
Единый день голосования — 2020Госдума РФКурская областьЯрославская областьПолитика
Рекомендуем
Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах глав регионов
Мужчина во время дополнительных выборов в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района на избирательном участке №524 в Москве
На ряде избирательных участков в Москве бюллетени пересчитают вручную
Женщина голосует на дополнительных выборах в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района Москвы
Явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Мособлизбирком изучает инцидент на участке в подмосковном Фрязино
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
Девушка голосует на избирательном участке в Архангельской области
КПРФ не признает выборы в регионах, где сняли кандидатов от партии
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
В Израиле хотят ввести полный карантин
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Полиция не выявила серьезных нарушений в единый день голосования
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
В Минске возобновилась работа мобильного интернета
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
В Курске и Ярославле подвели итоги электронного голосования
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах в местные парламенты
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап
"Единая Россия" на выборах выступила успешно, заявил Медведев
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Памфилова объявила о закрытии избирательных участков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Вильфанд рассказал о потеплении до +24 градусов в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:04Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
23:02Махонин лидирует на выборах главы Пермского края
Лента новостейМолния