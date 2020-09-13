https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html

В Общественной палате выявили новую практику фейков о голосовании

Общественная палата РФ в ряде регионов выявила множество разнообразных "манипулятивных практик" распространения фейковых новостей о голосовании, в частности,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:20

2020-09-13T17:20

2020-09-13T17:59

единый день голосования — 2020

александр малькевич

общественная палата рф

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> в ряде регионов выявила множество разнообразных "манипулятивных практик" распространения фейковых новостей о голосовании, в частности, публикацию реальных фотографий в ухудшенном качестве с ложной подписью, сообщил представитель ОП РФ Александр Малькевич."В целом ряде регионов мы видим реализацию самых разнообразных манипулятивных практик приезжими специалистами. … Социальные сети по всей стране заполнены подобным хламом и шлаком, где берутся реальные фотографии, реальные видео и с помощью ухудшения качества размещаются в социальных сетях с какими-то апокалиптическими сообщениями и заявлениями", — рассказал на брифинге Малькевич - первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием.В качестве примера Малькевич привёл публикацию размытой фотографии с урной на одном из избирательных участков, в подписи к которой было указано, что урна "не особо запечатана". При этом на кадре в хорошем качестве видно, что она опечатана и все сделано по правилам.По словам члена ОП, в Татарстане была выявлена "настоящая ботферма", которая "только за субботу разместила свыше 5 тысяч фейковых комментариев и сообщений в сети". Их общий охват составил миллионов читателей.

https://ria.ru/20200907/vybory-1576882422.html

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577173970.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, общество