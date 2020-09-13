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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html
В Общественной палате выявили новую практику фейков о голосовании
Общественная палата РФ в ряде регионов выявила множество разнообразных "манипулятивных практик" распространения фейковых новостей о голосовании, в частности,... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:20
2020-09-13T17:59
единый день голосования — 2020
александр малькевич
общественная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> в ряде регионов выявила множество разнообразных "манипулятивных практик" распространения фейковых новостей о голосовании, в частности, публикацию реальных фотографий в ухудшенном качестве с ложной подписью, сообщил представитель ОП РФ Александр Малькевич."В целом ряде регионов мы видим реализацию самых разнообразных манипулятивных практик приезжими специалистами. … Социальные сети по всей стране заполнены подобным хламом и шлаком, где берутся реальные фотографии, реальные видео и с помощью ухудшения качества размещаются в социальных сетях с какими-то апокалиптическими сообщениями и заявлениями", — рассказал на брифинге Малькевич - первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием.В качестве примера Малькевич привёл публикацию размытой фотографии с урной на одном из избирательных участков, в подписи к которой было указано, что урна "не особо запечатана". При этом на кадре в хорошем качестве видно, что она опечатана и все сделано по правилам.По словам члена ОП, в Татарстане была выявлена "настоящая ботферма", которая "только за субботу разместила свыше 5 тысяч фейковых комментариев и сообщений в сети". Их общий охват составил миллионов читателей.
https://ria.ru/20200907/vybory-1576882422.html
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577173970.html
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РИА Новости
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александр малькевич, общественная палата рф, общество

В Общественной палате выявили новую практику фейков о голосовании

17:20 13.09.2020 (обновлено: 17:59 13.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области
Девушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Девушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Общественная палата РФ в ряде регионов выявила множество разнообразных "манипулятивных практик" распространения фейковых новостей о голосовании, в частности, публикацию реальных фотографий в ухудшенном качестве с ложной подписью, сообщил представитель ОП РФ Александр Малькевич.
"В целом ряде регионов мы видим реализацию самых разнообразных манипулятивных практик приезжими специалистами. … Социальные сети по всей стране заполнены подобным хламом и шлаком, где берутся реальные фотографии, реальные видео и с помощью ухудшения качества размещаются в социальных сетях с какими-то апокалиптическими сообщениями и заявлениями", — рассказал на брифинге Малькевич - первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:19
Общественная палата выявила десятки фейков о едином дне голосования
В качестве примера Малькевич привёл публикацию размытой фотографии с урной на одном из избирательных участков, в подписи к которой было указано, что урна "не особо запечатана". При этом на кадре в хорошем качестве видно, что она опечатана и все сделано по правилам.
По словам члена ОП, в Татарстане была выявлена "настоящая ботферма", которая "только за субботу разместила свыше 5 тысяч фейковых комментариев и сообщений в сети". Их общий охват составил миллионов читателей.
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