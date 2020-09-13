ОП сообщила о рекордно малом числе звонков о нарушениях на участках
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования на выборах губернатора Иркутской области
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования на выборах губернатора Иркутской области
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Беспрецедентно малое количество звонков о нарушениях на участках для голосования поступает на горячую линию Общественной палаты РФ, это свидетельствует о спокойной обстановке, сообщает пресс-служба ОП.
"На горячую линию Общественной палаты РФ за время проведения голосования поступает беспрецедентно малое количество звонков, с 11 сентября – девять сообщений от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах. Все сообщения отрабатываются региональными общественными палатами", — говорится в пресс-релизе к брифингу.
Кроме того, по состоянию на 16.45 мск 13 сентября, как отметили в пресс-службе, волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1,8 тысячи раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах.
"Было зафиксировано 11 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта" и 28 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках", — указано в релизе.
"Золотой стандарт" по общественному наблюдению — это критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования. Общественные наблюдатели руководствуются именно этим стандартом.