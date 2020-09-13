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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577173970.html
ОП сообщила о рекордно малом числе звонков о нарушениях на участках
Беспрецедентно малое количество звонков о нарушениях на участках для голосования поступает на горячую линию Общественной палаты РФ, это свидетельствует о... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:16
2020-09-13T17:16
единый день голосования — 2020
общественная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Беспрецедентно малое количество звонков о нарушениях на участках для голосования поступает на горячую линию <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественной палаты РФ</a>, это свидетельствует о спокойной обстановке, сообщает пресс-служба ОП."На горячую линию Общественной палаты РФ за время проведения голосования поступает беспрецедентно малое количество звонков, с 11 сентября – девять сообщений от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах. Все сообщения отрабатываются региональными общественными палатами", — говорится в пресс-релизе к брифингу.Кроме того, по состоянию на 16.45 мск 13 сентября, как отметили в пресс-службе, волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1,8 тысячи раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах."Золотой стандарт" по общественному наблюдению — это критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования. Общественные наблюдатели руководствуются именно этим стандартом.
https://ria.ru/20200913/moskva-1577170254.html
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577166093.html
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общественная палата рф, общество

ОП сообщила о рекордно малом числе звонков о нарушениях на участках

17:16 13.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования на выборах губернатора Иркутской области
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования на выборах губернатора Иркутской области
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Беспрецедентно малое количество звонков о нарушениях на участках для голосования поступает на горячую линию Общественной палаты РФ, это свидетельствует о спокойной обстановке, сообщает пресс-служба ОП.
"На горячую линию Общественной палаты РФ за время проведения голосования поступает беспрецедентно малое количество звонков, с 11 сентября – девять сообщений от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах. Все сообщения отрабатываются региональными общественными палатами", — говорится в пресс-релизе к брифингу.
Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 15:46Единый день голосования — 2020
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Кроме того, по состоянию на 16.45 мск 13 сентября, как отметили в пресс-службе, волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1,8 тысячи раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах.
"Было зафиксировано 11 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта" и 28 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках", — указано в релизе.
"Золотой стандарт" по общественному наблюдению — это критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования. Общественные наблюдатели руководствуются именно этим стандартом.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 13:53Единый день голосования — 2020
Замглавы ЦИК рассказал о курьезе с бюллетенями в Омской области
420004
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Единый день голосования — 2020Общественная палата РФОбщество
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