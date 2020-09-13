https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577173970.html

ОП сообщила о рекордно малом числе звонков о нарушениях на участках

Беспрецедентно малое количество звонков о нарушениях на участках для голосования поступает на горячую линию Общественной палаты РФ, это свидетельствует о... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:16

2020-09-13T17:16

2020-09-13T17:16

единый день голосования — 2020

общественная палата рф

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Беспрецедентно малое количество звонков о нарушениях на участках для голосования поступает на горячую линию <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественной палаты РФ</a>, это свидетельствует о спокойной обстановке, сообщает пресс-служба ОП."На горячую линию Общественной палаты РФ за время проведения голосования поступает беспрецедентно малое количество звонков, с 11 сентября – девять сообщений от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Такая статистика в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах. Все сообщения отрабатываются региональными общественными палатами", — говорится в пресс-релизе к брифингу.Кроме того, по состоянию на 16.45 мск 13 сентября, как отметили в пресс-службе, волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1,8 тысячи раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах."Золотой стандарт" по общественному наблюдению — это критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования. Общественные наблюдатели руководствуются именно этим стандартом.

https://ria.ru/20200913/moskva-1577170254.html

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577166093.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, общество