https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577160977.html

ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании

Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании и девять сообщений о конфликтных ситуациях на... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:16

2020-09-13T11:16

2020-09-13T11:16

единый день голосования — 2020

общественная палата рф

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Ситуационный центр <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественной палаты РФ</a> зафиксировал пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ОП."По состоянию на 11.00 13 сентября волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1 500 раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах. Было зафиксировано пять сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта" и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках", - говорится в пресс-релизе к брифингу из ситуационного центра.На горячую линию ОП РФ, как отметили в пресс-службе, поступило четыре сообщения от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Все сообщения отработаны членами региональных общественных палат, нарушения не подтверждены."Золотой стандарт" по общественному наблюдению - критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования, которыми руководствуются общественные наблюдатели.В этом году проходят свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане - проходят дополнительные выборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным округам. За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://ria.ru/20200913/yavka-1577159343.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, политика