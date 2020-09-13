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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577160977.html
ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании и девять сообщений о конфликтных ситуациях на... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:16
2020-09-13T11:16
единый день голосования — 2020
общественная палата рф
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Ситуационный центр <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественной палаты РФ</a> зафиксировал пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ОП."По состоянию на 11.00 13 сентября волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1 500 раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах. Было зафиксировано пять сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта" и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках", - говорится в пресс-релизе к брифингу из ситуационного центра.На горячую линию ОП РФ, как отметили в пресс-службе, поступило четыре сообщения от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Все сообщения отработаны членами региональных общественных палат, нарушения не подтверждены."Золотой стандарт" по общественному наблюдению - критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования, которыми руководствуются общественные наблюдатели.В этом году проходят свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане - проходят дополнительные выборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным округам. За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200913/yavka-1577159343.html
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общественная палата рф, политика

ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании

11:16 13.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют в единый день голосования в Москве
Избиратели голосуют в единый день голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Избиратели голосуют в единый день голосования в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ОП.
"По состоянию на 11.00 13 сентября волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1 500 раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах. Было зафиксировано пять сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта" и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках", - говорится в пресс-релизе к брифингу из ситуационного центра.
На горячую линию ОП РФ, как отметили в пресс-службе, поступило четыре сообщения от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Все сообщения отработаны членами региональных общественных палат, нарушения не подтверждены.
"Золотой стандарт" по общественному наблюдению - критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования, которыми руководствуются общественные наблюдатели.
Мужчина голосует в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 10:11Единый день голосования — 2020
ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
В этом году проходят свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане - проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
031001
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Единый день голосования — 2020Общественная палата РФПолитика
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