ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют в единый день голосования в Москве
Избиратели голосуют в единый день голосования в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ зафиксировал пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ОП.
"По состоянию на 11.00 13 сентября волонтерский колл-центр ситуационного центра Общественной палаты более 1 500 раз связался с мобильными группами и ситуационными центрами по наблюдению за голосованием в регионах. Было зафиксировано пять сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта" и девять сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках", - говорится в пресс-релизе к брифингу из ситуационного центра.
На горячую линию ОП РФ, как отметили в пресс-службе, поступило четыре сообщения от общественных наблюдателей о нарушениях на избирательных участках в регионах. Все сообщения отработаны членами региональных общественных палат, нарушения не подтверждены.
"Золотой стандарт" по общественному наблюдению - критерии оценки избирательного процесса в помещении для голосования, которыми руководствуются общественные наблюдатели.
В этом году проходят свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах РФ, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане - проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>