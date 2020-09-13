https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577154999.html

В Пермском крае открылись избирательные участки

Избирательные участки Пермского края открылись в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T06:08

2020-09-13T06:08

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единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

пермь

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общество

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<strong>ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Избирательные участки <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> открылись в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона.Избиратели могут отдать свой голос на 1,8 тысячи участках, которые в воскресенье будут работать с 8:00 (6:00 мск) до 20:00 (18:00 мск).Процесс голосования обеспечивают почти 16 тысяч обученных членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Кроме того, его контролируют более 8,4 тысячи наблюдателей, направленных региональной общественной палатой, кандидатами и политическими партиями.Для обеспечения легитимности и прозрачности процесса на 215 участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, а еще на 223 ведется видеонаблюдение. Запись с камер непрерывно транслируется в интернете с 7:00 (5:00 мск) 13 сентября до завершения подсчета голосов.При этом крайизбирком предпринял все меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции: средствами индивидуальной защиты обеспечены избиратели, члены комиссий и наблюдатели, проводится дезинфекция, в том числе обработка помещений и оборудования для голосования.Около 1,98 млн избирателей в Пермском крае обладают правом принять участие в выборах. Ранее крайизбирком сообщил, что 63 тысячи пермяков воспользовались механизмом "мобильный избиратель" и выбрали для себя удобный участок для голосования на выборах губернатора, 250 из них предпочли цифровые избирательные участки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Одновременно с выборами главы региона в Пермском крае проходят довыборы в заксобрание по трем избирательным округам № 2, 13, 17, а также более 20 муниципальных избирательных кампаний, в результате будет замещено 182 депутатских мандата.На пост главы региона претендуют четыре кандидата: <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a> (самовыдвиженец), Евгений Козлов ("Патриоты России"), Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ).<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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