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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577154999.html
В Пермском крае открылись избирательные участки
Избирательные участки Пермского края открылись в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T06:08
2020-09-13T09:11
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
пермь
россия
москва
пермский край
общество
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<strong>ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Избирательные участки <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> открылись в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона.Избиратели могут отдать свой голос на 1,8 тысячи участках, которые в воскресенье будут работать с 8:00 (6:00 мск) до 20:00 (18:00 мск).Процесс голосования обеспечивают почти 16 тысяч обученных членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Кроме того, его контролируют более 8,4 тысячи наблюдателей, направленных региональной общественной палатой, кандидатами и политическими партиями.Для обеспечения легитимности и прозрачности процесса на 215 участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, а еще на 223 ведется видеонаблюдение. Запись с камер непрерывно транслируется в интернете с 7:00 (5:00 мск) 13 сентября до завершения подсчета голосов.При этом крайизбирком предпринял все меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции: средствами индивидуальной защиты обеспечены избиратели, члены комиссий и наблюдатели, проводится дезинфекция, в том числе обработка помещений и оборудования для голосования.Около 1,98 млн избирателей в Пермском крае обладают правом принять участие в выборах. Ранее крайизбирком сообщил, что 63 тысячи пермяков воспользовались механизмом "мобильный избиратель" и выбрали для себя удобный участок для голосования на выборах губернатора, 250 из них предпочли цифровые избирательные участки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Одновременно с выборами главы региона в Пермском крае проходят довыборы в заксобрание по трем избирательным округам № 2, 13, 17, а также более 20 муниципальных избирательных кампаний, в результате будет замещено 182 депутатских мандата.На пост главы региона претендуют четыре кандидата: <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a> (самовыдвиженец), Евгений Козлов ("Патриоты России"), Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ).<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в&nbsp;<u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
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единый день голосования в россии, пермь, россия, москва, пермский край, общество

В Пермском крае открылись избирательные участки

06:08 13.09.2020 (обновлено: 09:11 13.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбирательные бюллетени в урне во время выборов губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске
Избирательные бюллетени в урне во время выборов губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Избирательные участки Пермского края открылись в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона.
Избиратели могут отдать свой голос на 1,8 тысячи участках, которые в воскресенье будут работать с 8:00 (6:00 мск) до 20:00 (18:00 мск).
Процесс голосования обеспечивают почти 16 тысяч обученных членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Кроме того, его контролируют более 8,4 тысячи наблюдателей, направленных региональной общественной палатой, кандидатами и политическими партиями.
Для обеспечения легитимности и прозрачности процесса на 215 участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, а еще на 223 ведется видеонаблюдение. Запись с камер непрерывно транслируется в интернете с 7:00 (5:00 мск) 13 сентября до завершения подсчета голосов.
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
00:31
Единый день голосования в России
При этом крайизбирком предпринял все меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции: средствами индивидуальной защиты обеспечены избиратели, члены комиссий и наблюдатели, проводится дезинфекция, в том числе обработка помещений и оборудования для голосования.
Около 1,98 млн избирателей в Пермском крае обладают правом принять участие в выборах. Ранее крайизбирком сообщил, что 63 тысячи пермяков воспользовались механизмом "мобильный избиратель" и выбрали для себя удобный участок для голосования на выборах губернатора, 250 из них предпочли цифровые избирательные участки в Москве.
Одновременно с выборами главы региона в Пермском крае проходят довыборы в заксобрание по трем избирательным округам № 2, 13, 17, а также более 20 муниципальных избирательных кампаний, в результате будет замещено 182 депутатских мандата.
На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), Евгений Козлов ("Патриоты России"), Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ).
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Избирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 20:25Единый день голосования — 2020
В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93,4%
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииПермьРоссияМоскваПермский крайОбщество
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Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
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